El Seguro Social reparte las prestaciones en función de la fecha de nacimiento de cada beneficiario.

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos mantiene publicado en su sitio web oficial las fechas de pago confirmadas para 2026, que se estipulan en función del nacimiento de cada beneficiario y de los días festivos observados en el cronograma federal.

En ese sentido, está determinado que mes a mes los nacidos entre el 21 y el 31 son los últimos en cobrar, por lo que en noviembre recibirán su paga el miércoles 25.

Los nacidos entre el 21 y el 31 de su mes cobrarán sus beneficios de SSA el 25 de noviembre

De acuerdo con lo determinado por la agencia federal todos los beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31 de su mes, que estén recibiendo beneficios después de mayo de 1997 y no se encuentren a su vez cobrando el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) deben cobrar su pago el cuarto miércoles del mes, que en noviembre cae 25.

Las personas que nacieron entre estas fechas, pero reciben beneficios desde antes de mayo de 1997, ya cobraron la jubilación o la pensión de SSA el pasado miércoles 3 de noviembre, porque la agencia determina que estos pagos se hacen siempre el 3ro del mes. Lo mismo sucede si también se recibe SSI.

Los nacidos entre el 21 y el 31 cobran el último miércoles del mes. Fuente: Shutterstock Dobo Kristian

Cuándo cobra el resto de los beneficiarios en noviembre 2026

Los nacidos entre el 1 y el 10 tendrán un adelanto extraordinario. Si bien normalmente cobran el segundo miércoles del mes, como se conmemora el Día de los Veteranos el pago se adelantó para el martes 10 de noviembre.

Quienes cumplen años entre el 11 y el 20 cobran su dinero el tercer miércoles, que es 18 de noviembre.

Finalmente, el pago de SSI se cobra mes a mes el primero, aunque de ser feriado, sábado o domingo se adelanta, como ocurrió este mes, que los beneficiarios recibieron su dinero el 30 de octubre.

Qué debo hacer si no recibo mi pago en la fecha esperada

En estas situaciones, la instrucción de las autoridades es aguardar tres días adicionales a la fecha en la que se debería haber recibido la prestación y de aún no haber novedades, contactarse con el Seguro Social mediante los canales oficiales.