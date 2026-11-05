USCIS aplica nuevas tarifas a determinados trámites migratorios desde el 16 de octubre de 2026.

El Gobierno de Donald Trump, a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), aumentó cuatro tarifas relacionadas con el asilo, el parole migratorio, determinados permisos de trabajo y el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Según el comunicado de USCIS, los cambios corresponden al ajuste por inflación para el año fiscal 2027. Los nuevos importes están vigentes desde el 16 de octubre de 2026.

Cuáles son las cuatro tarifas migratorias que aumentaron

Los cambios no alcanzan a todos los trámites migratorios. La agencia detalló los siguientes conceptos:

Tarifa anual de asilo: pasó de US$102 a US$105. Corresponde al cargo anual por una solicitud de asilo pendiente, no a la tarifa inicial para presentar el pedido.

Tarifa de parole migratorio vinculada al formulario I-131: aumentó de US$1.020 a US$1.050.

Determinados permisos de trabajo iniciales, mediante el formulario I-765: subieron de US$560 a US$570.

Solicitud de Estatus de Protección Temporal, mediante el formulario I-821: pasó de US$510 a US$520.

El aviso publicado en el Federal Register también distingue las tarifas de permisos de trabajo iniciales de las correspondientes a renovaciones o extensiones.

Qué solicitudes rechazará USCIS si el pago es incorrecto

La advertencia alcanza a las solicitudes sujetas a estas tarifas cuyo matasellos sea del 16 de octubre de 2026 o posterior, además deben incluir el importe actualizado correspondiente al beneficio solicitado.

Aquellas solicitudes que no incluyan la tarifa correcta serán rechazadas.