Los nuevos vehículos podrán navegar de forma autónoma e integrar sensores y sistemas de armas (Imagen a modo ilustrativo).

La Armada de Estados Unidos anunció la adquisición de 30 buques de superficie no tripulados de tamaño mediano (MUSV), después de que tres empresas superaran la primera fase de pruebas en el mar. El programa contempla contratos de producción para Galliano Marine Services, HII y Saronic Technologies y prevé entregar las primeras operaciones antes de que termine el año fiscal 2027 .

Cuánto cuestan los buques autónomos

Los contratos de producción se distribuyeron entre tres compañías, cada una responsable de suministrar diez vehículos de superficie no tripulado. De acuerdo con el anuncio de la Armada, cada acuerdo contempla un costo promedio de US$40 millones por unidad. El valor de referencia para las 30 unidades asciende a US$1.200 millones. Cabe mencionar que esta cifra corresponde al cálculo del costo unitario informado multiplicado por la cantidad prevista, no al valor total confirmado de los contratos.

La Armada también informó que Leidos, PAC MAR y Sea Machines completarán el trabajo previsto en sus acuerdos de desarrollo de prototipos. Estas empresas recibirán una subvención de US$15 millones, según términos establecidos.

La decisión representa un avance en la estrategia naval estadounidense para incorporar plataformas robóticas capaces de operar sin tripulación a bordo, reconocer su entorno marítimo y adaptarse a distintas misiones. Fuente: @CENTCOM @CENTCOM

Características de los buques MUSV de la Armada de EE.UU.

Los MUSV son vehículos de superficie no tripulados diseñados para navegar sobre el agua sin necesidad de llevar marineros a bordo . Su función es ampliar las capacidades operativas de la Armada y permitir que los comandantes dispongan de plataformas adaptables a diferentes escenarios marítimos.

Entre las capacidades evaluadas durante las pruebas se encuentran la percepción del entorno, la navegación autónoma y la posibilidad de realizar misiones prolongadas.

Los buques también están concebidos para incorporar distintos equipos según las necesidades de cada operación, incluidos sensores, sistemas autónomos y cargas útiles relacionadas con misiones militares.

Cuándo llegarán los primeros buques

La Armada prevé recibir las primeras unidades MUSV antes de que finalice el año fiscal 2027. El calendario marca: