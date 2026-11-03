El Gobierno de Alabama, en Estados Unidos, avanza con la construcción de una nueva cárcel que tendrá capacidad para albergar a 4,000 presos y contará con instalaciones destinadas a distintos niveles de seguridad y atención médica. El proyecto, ubicado en el condado de Elmore, contempla una inversión estimada de US$1,250 millones.

El complejo, llamado Governor Kay Ivey Correctional Complex, ocupará un predio de 136 hectáreas y estará compuesto por 54 edificios. Según informó el Departamento Correccional de Alabama (ADOC), la instalación tendrá 192 plazas de máxima seguridad y un área de atención médica y salud mental con capacidad para 750 internos.

La obra también registró demoras ya que el contratista no cumplió con la fecha límite de finalización del 15 de octubre de 2026. En su última actualización del 20 de octubre, el ADOC informó que la construcción había superado el 85% de avance y que los trabajos continuaban.

Cómo será la nueva cárcel de 136 hectáreas y cuántos presos podrá albergar

El Gobierno de Alabama avanza con la construcción del Governor Kay Ivey Correctional Complex, un nuevo complejo penitenciario ubicado en el condado de Elmore. El establecimiento tendrá capacidad para alojar a 4,000 hombres y ocupará un terreno de 136 hectáreas. Según la información publicada por el Departamento Correccional de Alabama (ADOC), el proyecto contempla 54 edificios y una superficie construida de aproximadamente 133,500 metros cuadrados.

La instalación estará organizada en diferentes sectores para alojar a los internos según su nivel de seguridad y sus necesidades de atención. Los edificios se distribuirán entre áreas de alojamiento, instalaciones médicas y espacios de apoyo para el funcionamiento del establecimiento. De acuerdo con el organismo, el objetivo del proyecto es reemplazar plazas de cárceles antiguas por infraestructura penitenciaria más moderna, no aumentar la capacidad total del sistema estatal.

El nuevo establecimiento penitenciario tendrá capacidad para 4.000 presos y contará con 54 edificios distribuidos en un predio de 136 hectáreas. Governor Kay Ivey Correctional Complex

La cárcel tendrá 192 plazas de máximas seguridad y un centro de salud mental

Uno de los aspectos centrales de proyecto es la distribución de sus 4,000 plazas entre distintos niveles de custodia y sectores especializados. El Departamento Correccional detalló que la nueva instalación tendrá 192 plazas de máxima seguridad, mientras que el resto estará destinado a internos de seguridad mínima y media, recepción y atención médica.

El complejo médico contará con espacios para atención de enfermedades agudas, enfermería general, cuidados de larga duración, salud mental y estabilización. También tendrá salas destinadas a tratamientos psicológicos confidenciales y áreas para actividades educativas, recreativas y de rehabilitación.

El ADOC informó, además, que dentro de las plazas de seguridad media ya se contemplaron 256 camas destinadas a programas de salud mental, que pueden complementar la capacidad del sector médico si fuera necesario.

La construcción superó el 85% de avance, pero sufrió demoras

La obra tenía como fecha contractual de finalización el 15 de octubre de 2026, pero la empresa encargada de la construcción, Caddell Construction Co., no cumplió con ese plazo. En un actualización publicación el 20 de octubre, el Departamento Correccional de Alabama informó que el complejo había superado el 85% de avance y que los trabajos todavía continuaban para completar las instalaciones y ponerlas en funcionamiento.

Por el incumplimiento, la compañía quedó sujeta a penalizaciones contractuales por aproximadamente US$14,2 millones. El organismo también advirtió que podrían sumarse otros US$7,1 millones si la construcción no estaba terminada para el 16 de noviembre de 2026. Hasta esa actualización, las autoridades no habían confirmado una nueva fecha definitiva de apertura.