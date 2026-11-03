El secretario de Transporte de Trump, Sean P. Duffy, marca un hito importante en el exitoso programa piloto de eVTOL de la administración.

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) realizó vuelos de prueba de las aeronaves eléctricas de movilidad aérea avanzada, sobre la bahía de Tampa, en el marco del programa piloto coordinado por la Administración Federal de Aviación (FAA).

Estas pruebas representan un avance hacia la incorporación de los denominados taxis voladores en Estados Unidos, una tecnología que podría transformar el transporte de pasajeros y mercancías, reducir los tiempos de traslado y ofrecer nuevas alternativas de movilidad en las grandes ciudades.

¿Cómo podrían transformar el transporte estos taxis voladores?

Según la FAA, el objetivos es incorporar progresivamente estas tecnologías al espacio aéreo estadounidense, tanto para transportar pasajeros como para distribuir mercancías. En Florida, el proyecto contempla la creación de una red de corredores aéreos que conecten diferentes centros urbanos. De esta manera, los pasajeros podrían trasladarse entre ciudades sin depender exclusivamente de las autopistas.

Los representantes de Joby Aviation señalaron que un recorrido entre St. Petersburg y Tampa, que por lo general demora cerca de una hora en automóvil cuando hay mucho tránsito, podría completarse en aproximadamente 10 minutos de vuelo.

¿Qué sucedió durante estas primeras pruebas de vuelo en Florida?

El 30 de octubre de 2026, el Departamento de Transporte de Florida realizó sus primeras demostraciones con las empresas Joby Aviation y BETA Technologies. Las pruebas recrearon el recorrido del primer servicio comercial regular de pasajeros en avión, realizado en 1914 entre St. Petersburg y Tampa.

Durante la demostración, dos aeronaves eléctricas despegaron del aeropuerto Albert Whitted, en St. Petersburg, volaron en formación sobre la bahía de Tampa, luego aterrizaron en las instalaciones de Signature Aviation en el Aeropuerto Internacional de Tampa, y se recopilaron datos para evaluar el funcionamiento de estas tecnologías y su futura integración al transporte comercial.

De acuerdo con el FDOT, estas demostraciones permitirán estudiar diversos aspectos como el ruido generado por las aeronaves, la seguridad y su integración al espacio aéreo. Durante noviembre de 2026 continuarán las pruebas y tanto el FDOT como la empresa Electra realizarán nuevos vuelos en distintas localidades del centro de Florida.

Es una aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), equipada con seis hélices inclinables. Está diseñada para transportar un piloto y cuatro pasajeros, sin necesidad de utilizar una pista convencional para despegar o aterrizar. ChatGPT | El Cronista USA

¿Cuáles son los modelos que se probaron y cómo se diferencian?

Las pruebas realizadas en Florida involucraron a dos modelos de aeronaves eléctricas con grandes diferencias entre sí:

Joby S4 de Joby Aviation: una aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) equipada con seis hélice inclinables. Esta diseñada para transportar a un piloto y cuatro pasajeros y no necesita usar una pista convencional de despegue o aterrizaje.

ALIA CX300, de Beta Technologies: es una aeronave completamente eléctrica de despegue y aterrizaje convencional (eCTOL), esta si necesita una pista para operar y está orientada a conectar aeropuertos y a realizar servicios regionales de pasajeros y carga.

¿Qué otros beneficios se esperan de este nuevo sistema?

Además de reducir los tiempos de traslado, la FAA sostiene que el programa de movilidad aérea avanzada podría generar nuevas oportunidades económicas, así como también permitiría ampliar el acceso a servicios esenciales:

Transporte regional para conectar comunidades y ciudades mediante rutas aéreas de corta distancia.

Desarrollar redes logísticas para trasladar productos entre diferentes localidades.

Facilitar el transporte de suministros y otros recursos sanitarios.

Evaluar aeronaves autónomas y sistemas de vuelo avanzados.

Impulsar nuevas actividades económicas vinculadas a la aviación y a los servicios aeroportuarios.

Facilitar operaciones relacionadas con actividades marítimas y el sector energético.

El programa federal comprende ocho proyectos distribuidos en 28 estados. Los datos obtenidos durante las demostraciones podrían utilizarse para elaborar nuevas regulaciones que permitan incorporar estas aeronaves de manera segura.