La visa de turismo es aquella de tipo B-2.

La visa americana de turismo es un documento fundamental para los extranjeros interesados en visitar Estados Unidos durante períodos cortos.

En ese sentido, es importante considerar que este permiso tiene limitaciones en cuanto a las actividades que avala realizar y respetarlas es fundamental para evitar cualquier inconveniente con las autoridades.

La lista de actividades que el Gobierno de Estados Unidos permite a los extranjeros realizar con una visa de turismo

Cuando se tramite una visa de tipo B-2, destinada a turismo, las actividades permitidas al visitar el país serán:

Turismo

Vacaciones

Visitas a amigos o familia

Realizar un tratamiento médico

Participar en eventos sociales de organizaciones fraternales, sociales o de servicio

Participar en eventos musicales, deportivos u otros concursos

Matricularse en cursos recreativos cortos, que no den créditos ni títulos, por ejemplo, una clase de cocina.

Es importante considerar que quienes tengan este tipo de visado no podrán recibir remuneración en Estados Unidos por ninguna actividad que realicen.

El Departamento de Estado advierte sobre las actividades que la visa americana de turismo no contempla. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Algunas de las actividades que no se permiten con una visa de turismo

En línea con el punto anterior, el Departamento de Estado especifica que las siguientes actividades requieren de otras categorías de visa y, por este motivo, no pueden realizarse cuando lo que se tiene es un visado de turismo:

Estudio

Empleo

Actuación paga

Llegar como tripulante en un barco o aeronave

Trabajar como prensa extranjera, en radio, cine, periodismo impreso u otros medios

Residencia permanente en Estados Unidos

“El turismo de nacimiento (viajar con el propósito principal de dar a luz en Estados Unidos para obtener la ciudadanía estadounidense de su hijo) no está permitido con un visado de visitante”, explican las autoridades.

Qué documentos se necesitan para tramitar este visado

Quienes estén interesados en solicitar una visa de turismo para viajar como visitante a Estados Unidos, tendrán que agendar una entrevista de visa en la Embajada o Consulado de Estados Unidos y presentar:

Pasaporte válido , que cumpla con los , que cumpla con los requisitos para su país

Solicitud de visa de no inmigrante (Formulario DS-160)

Recibo de pago de la solicitud (en caso de que se deba pagar antes de la entrevista)

Fotografía aceptable