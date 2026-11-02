Renovar el pasaporte por correo, sin moverse de casa, es la vía más cómoda que ofrece el Departamento de Estado. Pero no está disponible para todos: una de las condiciones para usarla tiene que ver con la antigüedad del documento. Si el pasaporte más reciente se emitió hace 15 años o más, queda fuera de la renovación simplificada y obliga a hacer el trámite en persona.
Estados Unidos impide la renovación normal a los ciudadanos que tengan estos pasaportes
La renovación por correo se realiza con el Formulario DS-82, que permite enviar el pasaporte vencido junto con la documentación sin presentarse físicamente. Para poder usar esa vía hay que cumplir varios requisitos, y uno de ellos es que el pasaporte que se quiere renovar haya sido emitido dentro de los últimos 15 años. Si pasó ese plazo, es decir, si el documento se tramitó hace 15 años o más, no se puede renovar por correo.
Hay que tener presente que los pasaportes de adultos tienen una validez de diez años. Por eso, un pasaporte emitido hace 15 años no solo está vencido: lleva ya varios años fuera de vigencia, y esa distancia en el tiempo es, justamente, lo que descarta la renovación simplificada.
Qué hay que hacer en ese caso
Cuando el pasaporte no califica para la renovación por correo, el trámite se hace en persona con el Formulario DS-11, el mismo que usan quienes solicitan el pasaporte por primera vez. En líneas generales, el procedimiento implica:
- Completar el Formulario DS-11 (sin firmarlo hasta que lo indique el funcionario).
- Presentarse en un centro de aceptación de solicitudes: muchas oficinas de correo (USPS), bibliotecas o juzgados funcionan como tales, o en una agencia de pasaportes, por lo general con cita previa.
- Llevar una prueba de ciudadanía estadounidense (como el certificado de nacimiento o el pasaporte anterior), un documento de identidad con foto y una fotocopia del mismo.
- Aportar una foto reciente que cumpla con los requisitos oficiales.
- Pagar las tarifas correspondientes al trámite.