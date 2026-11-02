Si el último pasaporte se emitió hace 15 años o más, queda fuera del DS-82 y obliga al trámite presencial.

Renovar el pasaporte por correo, sin moverse de casa, es la vía más cómoda que ofrece el Departamento de Estado. Pero no está disponible para todos: una de las condiciones para usarla tiene que ver con la antigüedad del documento. Si el pasaporte más reciente se emitió hace 15 años o más, queda fuera de la renovación simplificada y obliga a hacer el trámite en persona.

Estados Unidos impide la renovación normal a los ciudadanos que tengan estos pasaportes

La renovación por correo se realiza con el Formulario DS-82, que permite enviar el pasaporte vencido junto con la documentación sin presentarse físicamente. Para poder usar esa vía hay que cumplir varios requisitos, y uno de ellos es que el pasaporte que se quiere renovar haya sido emitido dentro de los últimos 15 años. Si pasó ese plazo, es decir, si el documento se tramitó hace 15 años o más, no se puede renovar por correo.

Hay que tener presente que los pasaportes de adultos tienen una validez de diez años. Por eso, un pasaporte emitido hace 15 años no solo está vencido: lleva ya varios años fuera de vigencia, y esa distancia en el tiempo es, justamente, lo que descarta la renovación simplificada.

Cuando el pasaporte no califica para la renovación por correo, el trámite se hace en persona con el Formulario DS-11. ChatGPT | El Cronista USA

Qué hay que hacer en ese caso

Cuando el pasaporte no califica para la renovación por correo, el trámite se hace en persona con el Formulario DS-11, el mismo que usan quienes solicitan el pasaporte por primera vez. En líneas generales, el procedimiento implica: