La ciudad ya cuenta con algunas instalaciones en funcionamiento, mientras avanzan las obras de la nueva sede gubernamental.

Indonesia avanza con la construcción de la ciudad futurista en medio de la selva que busca convertirse en su nueva capital y transformar el desarrollo urbano del país. El proyecto, llamado Nusantara, se desarrolla en la isla de Borneo y contempla edificios inteligentes, infraestructura tecnológica y una planificación que combina zonas urbanizadas con espacios verdes.

La nueva capital abarcará una área estratégica de más de 250,000 hectáreas e incluirá un palacio presidencial, edificios gubernamentales, viviendas y servicios públicos. Las obras comenzaron en 2022 y avanzan por etapas, con el objetivo de que Nusantara se convierta en el centro político del país a partir de 2028, mientras su desarrollo continuará durante las próximas décadas.

Uno de los aspectos más ambiciosos del proyecto es su objetivo de abastecerse con energía 100% renovable y alcanzar emisiones netas cero para 2045. Para lograrlo, Indonesia impulsa una estrategia que contempla eficiencia energética, protección de bosques y gestión sostenible de los recursos.

¿Dónde construyen la ciudad futurista de 250,000 hectáreas y por qué estará en medio de la selva?

La nueva capital de Indonesia se llama Nusantara y se desarrolla en la provincia de Kalimantan Oriental, en la isla de Borneo. El Gobierno indonesio impulsa este proyecto para trasladar progresivamente las funciones de la capital desde Yakarta y crear un nuevo centro administrativo, económico y urbano.

Según la Autoridad de Nusantara, el área estratégica nacional del proyecto abarca más de 250,000 hectáreas, aunque no toda esa superficie estará ocupada por edificios, incluye zonas de desarrollo y áreas que se prevé conservar como espacios verdes y forestales. El plan contempla mantener más del 75% del área de la capital destinada al proyecto como espacios verdes, con sectores protegidos y terrenos para la producción de alimentos.

Indonesia avanza con Nusantara, una nueva capital en la isla de Borneo que contará con edificios inteligentes, infraestructura tecnológica y un plan para abastecerse con energía 100% renovable hacia 2045. Autoridad de la Capital de Nusantara (OIKN), Gobierno de Indonesia

La elección de Kalimantan Oriental también responde a su ubicación, próxima a ciudades como Balikpapan y Samarinda, y a la existencia de infraestructura vial, aeropuertos y fuentes de agua. Aunque la nueva capital todavía no está terminada, algunas de sus instalaciones ya están en funcionamiento, como por ejemplo la mezquita estatal de Nusantara, donde se celebró la primera oración de Eid al-Fitr el 21 de marzo de 2026.

Al mismo tiempo, continúan las obras de los edificios gubernamentales y de la infraestructura necesaria para que la ciudad asuma progresivamente sus funciones como capital política de Indonesia.

¿Cómo será la nueva capital de Indonesia y qué edificios inteligentes tendrá?

Nusantara está diseñada para convertirse en una ciudad inteligente, con tecnología aplicada a los edificios, los servicios públicos, el transporte y la gestión de los recursos. La Autoridad de Nusantara publicó en agosto de agosto de 2023 una guía oficial para la construcción de edificios inteligentes, que establece criterios para mejorar la eficiencia en el uso de la energía, el agua y el aire, además de reducir las emisiones y optimizar las condiciones de los espacios interiores.

Entre las construcciones del proyecto se encuentran el palacio presidencial, las oficinas de los ministerios, las viviendas destinadas a funcionarios, escuelas, hospitales, comercios y redes de transporte público. Asimismo, la obra se desarrolla por etapas donde los trabajos se concentran en el núcleo gubernamental principal extendiéndose a otras zonas, según la Autoridad de Nusantara, en diciembre de 2025. El objetivo oficial es que la ciudad esté preparada para funcionar como capital política en 2028, mientras su desarrollo general continuará hasta 2045.

¿Cómo funcionará con energía 100% renovable la ciudad que Indonesia construye en la selva?

Indonesia estableció como objetivo que las instalaciones de energía renovable cubran el 100% de las necesidades energéticas de Nusantara. La meta forma parte de la estrategia ambiental de la nueva capital, que también contempla mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos y reducir las emisiones contaminantes asociadas al funcionamiento de la ciudad.

La estrategia oficial Nusantara Net Zero Strategy 2045, desarrollada por la Autoridad de la Capital de Nusantara con el apoyo del Banco Asiático de Desarrollo y financiación del Gobierno australiano, establece una hoja de ruta para alcanzar emisiones netas cero en 2045. El plan abarca seis áreas principales, entre ellas la energía, la gestión forestal y del suelo, los residuos, la agricultura y las actividades industriales.

La iniciativa también busca conservar y recuperar los ecosistemas forestales de la región. En este sentido, el Gobierno plantea desarrollar una ciudad que integre las áreas urbanizadas con espacios verdes y zonas protegidas.