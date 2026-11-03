El trámite permite completar todo el proceso desde una computadora y evitar el envío por correo (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

La opción de renovar el pasaporte de Estados Unidos por internet sigue vigente y disponible para los ciudadanos. El trámite, que permite completar todo el proceso desde una computadora y evitar el envío por correo, continúa en funcionamiento a cargo del Departamento de Estado, luego de un recorrido que pasó por una prueba piloto, pausas y una reapertura hasta quedar como una opción estable.

No reemplaza a las demás vías ni está abierta a todos: funciona para quienes cumplen una serie de requisitos y pueden completar en línea cada paso.

El Gobierno de Trump mantiene la renovación del pasaporte online

La renovación online es la versión digital del trámite que muchos hacían por correo: en lugar de completar el formulario en papel y mandar el pasaporte por carta, todo se realiza a través de una cuenta oficial llamada MyTravelGov, en el sitio del Departamento de Estado.

Es el equivalente electrónico de la renovación por correo, pensado para quienes tienen un pasaporte en condiciones de renovarse y no necesitan modificar sus datos.

Pueden renovar el pasaporte por internet quienes cumplan estos requisitos

Para renovar por internet hay que cumplir con todas estas condiciones:

Tener 25 años o más .

Renovar un pasaporte de adulto, de los que valen diez años, emitido dentro de los últimos 15 años (es decir, próximo a vencer o vencido no hace mucho).

Que los datos personales no cambien : no sirve si hay que modificar el nombre u otra información.

Tener todavía el pasaporte en mano y que no esté dañado, perdido ni robado.

Estar en Estados Unidos (o contar con una dirección militar APO/FPO).

No tener un viaje al exterior dentro de las ocho semanas siguientes a la solicitud.

Renovar un pasaporte de turista común (no uno oficial o diplomático) y optar por el servicio regular , no el urgente.

Poder subir una foto digital y pagar con tarjeta de crédito o débito.

El trámite se realiza a través de una cuenta oficial llamada MyTravelGov, en el sitio del Departamento de Estado. ChatGPT

Paso a paso: cómo completar el trámite desde casa

El proceso se hace íntegramente en línea:

Verificar que se cumplen todos los requisitos.

Crear o ingresar a una cuenta MyTravelGov (el acceso se hace a través de Login.gov).

Iniciar la renovación: se puede guardar el avance, pero hay 30 días para completarla.

Cargar los datos del pasaporte más reciente; el sistema verifica los registros y, si la persona no califica, lo informa.

Indicar los planes de viaje.

Subir una foto digital en formato .jpeg (no se aceptan selfies ni fotos de una foto impresa).

Firmar y pagar con tarjeta .

Importante: hay que conservar el pasaporte actual, pero no usarlo para viajar, porque queda cancelado al iniciar el trámite. Una semana después de enviar la solicitud, conviene suscribirse a las alertas para seguir el estado del trámite.

Las tarifas son las mismas que por correo: 130 dólares por el libro de pasaporte, 30 dólares por la tarjeta de pasaporte, o 160 dólares por ambos. En cuanto a los plazos, el procesamiento regular demora entre seis y ocho semanas, sin contar el tiempo de envío.