Estados Unidos está construyendo su primer tren bala de verdad. Se llama Brightline West y promete unir Las Vegas con el área metropolitana de Los Ángeles a 320 kilómetros por hora, recorriendo en poco más de dos horas un trayecto que hoy puede llevar el doble de tiempo en auto. La obra ya está en marcha y aspira a inaugurar una nueva era del transporte ferroviario en el país.

Construyen el primer tren bala y el más rápido de Norteamérica

Aunque Estados Unidos ya cuenta con trenes rápidos como el Acela en el corredor noreste, esos servicios comparten vías con otros trenes y no alcanzan las velocidades de la alta velocidad moderna. Brightline West será diferente: un sistema totalmente eléctrico y sobre vías exclusivas, diseñado desde cero para la alta velocidad.

Por eso se lo considera el primer tren bala genuino del país, comparable a los sistemas de alta velocidad de Europa y Asia. Alcanzará una velocidad máxima de 320 km/h, lo que lo convertiría en el tren más rápido de Estados Unidos.

Brightline West, el primer tren bala de EE.UU., unirá Las Vegas y el área de Los Ángeles a 320 km/h en poco más de dos horas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conectará las dos ciudades más importantes en menos de dos horas

La línea unirá Las Vegas (Nevada) con Rancho Cucamonga (California), en el área metropolitana de Los Ángeles, a lo largo de unos 351 kilómetros que correrán en gran parte junto a la autopista Interestatal 15.

El viaje completo demandará poco más de dos horas, aproximadamente la mitad del tiempo que toma hacer el mismo recorrido en auto, que suele superar las cuatro horas (y mucho más en días de tráfico intenso). En Rancho Cucamonga, la estación conectará con el sistema de trenes de cercanías Metrolink, que enlaza con el centro de Los Ángeles.