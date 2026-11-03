Las ventanillas de los aviones tienen un pequeño orificio que ayuda a equilibrar la presión del aire.

Quienes alguna vez viajaron en avión posiblemente hayan observado un pequeño agujero en la parte inferior de la ventanilla. Aunque puede parecer un detalle sin importancia, este orificio cumple una función relacionada con la presión del aire durante el vuelo.

Las ventanas de muchos aviones comerciales están formadas por varios paneles. Según explican el fabricante aeronáutico Airbus y el Smithsonian, el pequeño orificio permite equilibrar la presión entre determinadas capas de la ventana y contribuye a evitar la acumulación de humedad.

¿Para qué sirve el pequeño agujero de las ventanas de los aviones?

El orificio permite que el aire circule entre la cabina y el espacio ubicado entre los paneles de la ventanilla.

Su función principal es equilibrar la presión del aire para que el panel exterior soporte la mayor parte de la diferencia de presión que existe entre el interior del avión y el ambiente exterior.

Esto resulta importante porque, durante el vuelo a gran altitud, la presión atmosférica exterior es considerablemente menor que la presión que se mantiene dentro de la cabina.

De esta manera, el pequeño agujero contribuye al funcionamiento previsto del sistema de ventanas, que está diseñado para soportar estas condiciones.

El pequeño orificio de las ventanillas de los aviones ayuda a regular la presión del aire durante el vuelo. Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

¿Por qué es importante este agujero durante el vuelo?

Además de intervenir en la distribución de la presión, el orificio ayuda a reducir la acumulación de humedad entre los paneles.

Esto contribuye a evitar que se forme condensación en ese espacio, lo que podría dificultar la visibilidad a través de la ventanilla.