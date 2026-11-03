Este pez es uno de los más grandes de la fauna local.

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos confirmó que, después de más de 30 años bajo la categoría “en peligro de extinción” el chupón cuchilla (Xyrauchen texanus) fue reclasificado, marcando un hito para la fauna del país.

Este pez es uno de los más grandes de EE.UU. y aunque abandonó una etiqueta crítica, aún no se encuentra fuera de peligro, sino que los esfuerzos por preservarlo siguen siendo necesarios.

Chupón cuchilla del Río Colorado: el pez que ya no está en peligro de extinción

En 1991 el razorback sucker o chupón cuchilla fue incluido en la lista de especies en peligro de extinción e incluso previamente considerado en riesgo y protegido por las leyes de Utah (1973) y Colorado (1979).

Ahora, de acuerdo con lo anunciado por las autoridades, el gracias al crecimiento de la población fue reclasificado como “especie amenazada” bajo lo establecido por la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

Para lograr esto, se tomaron medidas de conservación que incluyeron la reproducción y liberación de ejemplares, el control de peces no nativos, la supervisión de los caudales de ríos y la restauración de hábitats, entre otras acciones.

Con el cambio de clasificación, se autorizó además la captura limitada de ejemplares para que puedan realizarse acciones que se vinculen a la conservación de la especie.

Así luce el pez Chupon Cuchilla. Stukel Sam - USFWS

Cómo es el pez chupón cuchilla que ahora es considerada una especie amenazada

El pez es nativo de la cuenca del Río Colorado y es uno de los peces de mayor tamaño que tiene la fauna estadounidense, con una longitud capaz de superar los 90 metros.

Su peso puede alcanzar hasta 4,5 kilos y los especialistas indican que es capaz de sobrevivir diversas temperaturas y habitar agua tranquilas. En Estados Unidos, suele estar presente en Arizona, Colorado, California, Nuevo México, Nevada y Utah.

El animal, actualmente tiene ocho poblaciones y la más grande de ellas da cuenta de su reaparición desde 1990 hasta la actualidad, pues en ese momento contaba sólo con 100 ejemplares, pero ahora hay aproximadamente 36,000 peces adultos.