Las elecciones de medio término de hoy 3 de noviembre definirán que partido tendrá control del Congreso, actualmente bajo mayoría republicana. En esta instancia, los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años eligen un tercio de los senadores y a todos los miembros de la Cámara de Representantes.

En ese sentido, es importante tener en consideración que los resultados oficiales pueden tardar días en conocerse, pese a que las primeras proyecciones comiencen a conocerse hoy.

Cuánto van a tardar en contar los votos

El tiempo que se tarda en llevar a cabo el recuento varía en función de cada estado y del número de votantes, pues a mayor cantidad, más tiempo se tardará, por lo que no existe un momento determinado y fijado que pueda poner.

La Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos explica que los resultados preliminares de las elecciones se transmiten por las jurisdicciones locales a los funcionarios electorales estatales una vez que hayan cerrado las urnas.

“Los resultados no oficiales se publican entonces en la página web electoral del estado y se informan a los medios”, se indica.

En estas elecciones se define el control del Congreso. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo se hacen oficiales los resultados de las elecciones

Los resultados preliminares pueden cambiar con el paso de las horas, a medida que se cuenten el resto de los votos, las papeletas que se envían por correo y aquellas que emitieron votantes militares y extranjeros.

A nivel local y luego estatal se realiza el escrutinio donde se analiza el total de los votos y se resuelve cualquier discrepancia que pueda haberse detectado. Los diferentes estados también realizan auditorias para garantizar precisión con el total de los votos.

Una vez que el proceso finaliza, los resultados se certifican y se reportan. Esto, de acuerdo con las autoridades, puede llevar varios días.

Los resultados podrán conocerse en este sitio cuando estén disponibles.