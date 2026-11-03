En New York, sacar las bolsas de basura fuera del horario permitido puede generar multas de hasta US$200.

Sacar la basura fuera del horario permitido puede generar multas de hasta US$200 en determinados casos. En la ciudad de New York, las autoridades establecen horarios específicos para colocar los residuos en la vía pública, según el tipo de edificio y la forma en que se presentan para su recolección.

De acuerdo con el Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY), los edificios de diez o más viviendas pueden dejar bolsas de basura directamente sobre la vereda después de las 20:00. Quienes incumplan las reglas de disposición de residuos pueden recibir sanciones económicas que aumentan en caso de infracciones reiteradas.

¿A qué hora está permitido sacar la basura en New York?

El DSNY establece diferentes horarios de acuerdo con la cantidad de viviendas del edificio y el recipiente utilizado.

Edificios de una a nueve viviendas : pueden sacar la basura después de las 18:00, utilizando los contenedores oficiales NYC Bin con tapa.

Edificios de diez o más viviendas: pueden colocar los residuos después de las 18:00 si utilizan contenedores de hasta 55 galones (aproximadamente 208 litros) con tapa.

Bolsas directamente sobre la vereda: en los edificios de diez o más viviendas donde está permitida esta modalidad, deben colocarse después de las 20:00.

Como regla general, los residuos deben estar preparados antes de la medianoche previa al día de recolección, salvo excepciones autorizadas.

¿Cuáles son las multas por sacar la basura fuera del horario permitido?

Según el DSNY, colocar los residuos en un horario incorrecto, en un día no autorizado o sin respetar las condiciones de recolección puede generar multas progresivas.

El Departamento de Saneamiento de Nueva York establece horarios específicos para la recolección de residuos, que varían según el tipo de edificio y la forma en que se deposita la basura. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Los importes establecidos son:

Primera infracción: US$50.

Segunda infracción: US$100.

Tercera infracción y posteriores: US$200.

Los infracciones se consideran dentro de un período de 12 meses. Por lo tanto, quienes acumulen dos infracciones y cometan una tercera puedan recibir una multa de US$200.

La normativa no establece una sanción automática para todos los vecinos. Su aplicación depende del incumplimiento registrado y de las condiciones correspondientes a cada propiedad.