La condición es recibir depósitos directos que califiquen, por lo general, el sueldo u otros ingresos recurrentes acreditados de forma electrónica

Bank of America, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, tiene una promoción vigente que paga un bono en efectivo a los clientes nuevos que abren una cuenta corriente. La cifra puede llegar a los US$500 en el nivel más alto, pero no alcanza con abrir la cuenta, sino que hay que cumplir con ciertos depósitos.

Bank of America ofrece hasta US$500 por abrir una cuenta nueva

El monto no es fijo, sino escalonado: depende de cuánto dinero ingrese a la cuenta por depósito directo durante los primeros 90 días desde que se abre. Los niveles son:

US$100 si se reciben US$2,000 en depósitos directos que califiquen.

US$300 si se reciben US$5,000.

US$500 si se reciben US$10,000 o más.

Por eso, la cifra que cada persona cobre depende de sus ingresos: cuanto mayor sea el total de depósitos directos en ese período, mayor es el bono.

El requisito clave: el depósito directo

El bono no se paga por el simple hecho de abrir la cuenta: la condición es recibir depósitos directos que califiquen, por lo general, el sueldo u otros ingresos recurrentes acreditados de forma electrónica, que sumen el monto correspondiente dentro de los 90 días de abierta la cuenta. Sin esos depósitos, no se cobra el bono, por más que la cuenta esté abierta.

Bank of America ofrece un bono escalonado de hasta US$500 por abrir una cuenta nueva.

Qué cuentas califican y quiénes pueden

La promoción aplica a la apertura de determinadas cuentas corrientes personales del banco (en general, las cuentas Advantage Plus Banking y Advantage Relationship Banking).

Además, está dirigida exclusivamente a clientes nuevos de cuenta corriente: quienes ya tienen una cuenta de ese tipo en el banco no califican, y se permite un solo bono por cliente.