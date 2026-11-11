El DS-3053 permite acreditar el consentimiento del progenitor que no puede asistir al trámite.

Para tramitar el pasaporte estadounidense de un menor de 16 años, ambos padres o tutores legales deben comparecer con el solicitante o dar su aprobación. Cuando ambos tienen la custodia y uno no puede asistir, el Departamento de Estado exige presentar su consentimiento mediante el Formulario DS-3053.

La guía oficial para solicitar pasaportes de menores establece que el progenitor ausente debe firmar y fechar el documento ante notario. También debe aportar una fotocopia de la identificación con foto que presentó para realizar esa certificación.

Quién debe completar el Formulario DS-3053

El requisito corresponde al padre, madre o tutor legal que no puede acudir personalmente, cuando ambos tienen la custodia del menor.

El documento permite dejar constancia de su consentimiento para la emisión del pasaporte. Debe acompañarse de la fotocopia de la identificación presentada ante el notario y entregarse dentro de los 90 días posteriores a la firma o notarización.

Qué ocurre si el progenitor está en otro país

La ausencia del país no elimina el requisito. La autoridad indica que puede ser necesario certificar el formulario en una embajada o consulado estadounidense.

Además, en determinados países no se admite la certificación de un notario local. La página oficial incluye la lista de lugares donde debe recurrirse a una representación de Estados Unidos.

Qué cambia cuando existe custodia exclusiva

La guía contempla documentación diferente si quien realiza el trámite tiene la custodia exclusiva o es el único progenitor o tutor legal.

Entre las pruebas admitidas figuran una orden judicial que otorgue esa autoridad, un certificado de nacimiento o una sentencia de adopción donde aparezca como único progenitor, o una copia del certificado de una defunción del otro padre o madre.