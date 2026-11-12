La SSA deja de pagar el beneficio mensual a un beneficiario extranjero por cada mes calendario completo en el que no tenga presencia legal en el país (Fuente: Shutterstock).

La Ley del Seguro Social incluye una condición que muchos beneficiarios extranjeros no conocen: para cobrar los pagos mensuales no alcanza con haber aportado lo suficiente, también hace falta tener presencia legal en Estados Unidos.

Esa regla está en la sección 202(y) de la ley y establece que, por cada mes calendario completo en el que un extranjero no cuente con presencia legal en el país, la Administración del Seguro Social (SSA) no le paga el beneficio de ese mes.

Qué dice la sección 202(y)

La sección 202(y) fija un requisito de presencia legal para el pago de los beneficios del Seguro Social (los del Título II: jubilación, incapacidad y beneficios para familiares y sobrevivientes) a las personas que no son ciudadanas estadounidenses.

En concreto, dispone que no se abone el beneficio por ningún mes calendario completo durante el cual el beneficiario extranjero no esté legalmente presente en Estados Unidos, según lo determinan las normas migratorias del país.

Un extranjero que reúne todos los requisitos para cobrar, incluidos los años de aportes necesarios, igualmente no recibe el pago de aquellos meses enteros en los que no tenga estatus legal en el país.

Qué se entiende por “presencia legal”

La definición de presencia legal no la fija la propia SSA, sino las normas de inmigración (hoy a cargo del Departamento de Seguridad Nacional, DHS). A grandes rasgos, se consideran con presencia legal, además de los ciudadanos y nacionales de EE.UU., las personas extranjeras que están en el país de manera autorizada dentro de ciertas categorías.

La sección 202(y) fija un requisito de presencia legal en el país para el pago de los beneficios del Seguro Social.

Cuándo dejan de pagar los beneficios del Seguro Social

En el marco de esta regla, la SSA deja de pagar el beneficio mensual a un beneficiario extranjero por cada mes calendario completo en el que no tenga presencia legal en Estados Unidos. Si durante todo ese mes la persona no contó con estatus legal, ese pago no se abona. No hace falta una notificación especial de “corte” para que esto ocurra, porque la condición se aplica mes a mes según el estatus de cada período.

El pago vuelve a hacerse a partir del mes en que la persona recupera la presencia legal. Los beneficios siguientes pueden abonarse otra vez, siempre que se mantengan las demás condiciones. Por eso, más que una baja definitiva, la medida funciona como un interruptor atado al estatus migratorio: se apaga en los meses sin presencia legal y puede volver a encenderse cuando esta se recupera.