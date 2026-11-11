Los jubilados que todavía esperan su dinero tienen una fecha específica para recibir el depósito.

La Administración del Seguro Social (SSA) realizó el primer depósito del calendario de pagos de jubilación de noviembre el pasado martes 10, ya que este miércoles 11 es feriado por el Día de los Veteranos. El cobro, que en este caso se rige por los cumpleaños, benefició a los jubilados nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Ahora es el turno del segundo pago de la jubilación del mes , que llegará la próxima semana y beneficiará a otro grupo de pensionados, puntualmente, a los nacidos entre el 11 y el 20.

Cuándo cobran los nacidos entre el 11 y el 20

Los jubilados nacidos entre el 11 y el 20 cobrarán el próximo miércoles 18 de noviembre. Por lo tanto, este grupo deberá esperar una semana más para recibir sus beneficios.

Los nacidos entre el 1 y el 10 cobraron con anticipación ya que, según la SSA, cuando el día de pago coincide con un feriado federal, el depósito se envía el día hábil anterior que no sea feriado.

“Si no recibe su pago en la fecha esperada, por favor espere tres días de envío adicionales antes de comunicarse con el Seguro Social”, aconseja la SSA. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuál es la tercer fecha de pago de jubilación en noviembre

El calendario por cumpleaños de la SSA contempla el tercer miércoles de pago durante noviembre, un depósito que beneficiará a los nacidos entre el 21 y el 31.

La fecha de pago será hacia finales de mes, específicamente el miércoles 25 de noviembre.

Qué pasa si un jubilado no recibe su depósito del Seguro Social

Si el dinero no aparece en la cuenta bancaria en la fecha prevista, la SSA recomienda: “Si no recibe su pago en la fecha esperada, por favor espere tres días de envío adicionales antes de comunicarse con el Seguro Social”.

Quiénes cobraron a finales de octubre y comienzos de noviembre

Existe una excepción importante al calendario organizado por cumpleaños. Los jubilados que recibían beneficios antes de mayo de 1997 y quienes cobran simultáneamente el Seguro Social y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) tienen un esquema diferente: