El ajuste por costo de vida para 2027 es del 3,6%.

El aumento anual del Seguro Social ya tiene fecha y número: la Administración del Seguro Social (SSA) confirmó el ajuste por costo de vida (COLA) para 2027, que empieza a verse en los pagos de enero. El dato que más interesa a los beneficiarios es cuánto más dinero recibirán y cuándo exactamente lo verán reflejado en sus cuentas, porque no todos lo cobran el mismo día.

De cuánto es el aumento del Seguro Social (COLA) 2027

El ajuste por costo de vida para 2027 es del 3,6%. Es el porcentaje en que se incrementan los beneficios del Seguro Social, jubilación, discapacidad y sobrevivientes, para que no pierdan poder de compra frente a la inflación. El aumento se aplica a partir de los pagos correspondientes a enero de 2027.

Cuánto más cobrará el jubilado promedio

Llevado a dólares, el 3,6% significa que el cheque del jubilado promedio sube alrededor de 75 dólares por mes: pasa de unos 2,095 dólares a cerca de 2,170 dólares mensuales. El monto exacto varía en cada caso, porque depende del beneficio que cada persona venía cobrando: cuanto más alto era el cheque, mayor es el aumento en dólares, ya que el 3,6% se aplica sobre esa base.

Quiénes lo verán primero en sus cuentas bancarias

Algunos beneficiarios verán el aumento incluso antes de que empiece 2027. Los primeros son los beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), que reciben su pago de enero el 31 de diciembre de 2026, porque el 1° de enero es feriado.

Ese mismo día, el 31 de diciembre, cobran también quienes empezaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y quienes perciben Seguro Social y SSI al mismo tiempo, ya que su fecha habitual (el día 3) cae en fin de semana tras el feriado. Para el resto, el aumento llega a lo largo de enero, según la fecha de nacimiento.

El jubilado promedio cobrará unos US$75 más por mes. Shutterstock | Canva

El calendario de pagos de enero de 2027

Para los beneficiarios que cobran según su fecha de nacimiento, estas son las fechas en que verán el pago ya aumentado: