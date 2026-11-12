La Administración del Seguro Social confirmó que los titulares del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) recibirán dos pagos en diciembre.

La Administración del Seguro Social (SSA) estableció dos fechas de pago del Ingreso de Seguridad Suplementario durante diciembre 2026. El calendario contempla un adelanto de la prestación correspondiente a enero, por lo que los beneficiarios recibirán dos depósitos en el mismo mes.

A su vez, el organismo confirmó un aumento en función del Ajuste por Costo de Vida (COLA) para sus prestaciones en 2027. Esta suba se aplicará antes de lo habitual para los titulares del SSI, que recibirán el nuevo monto en su segundo pago de diciembre.

¿Cuáles son las dos fechas más importantes para estos beneficiarios de la SSA en diciembre 2026?

Los titulares del SSI recibirán sus pagos en estas dos fechas:

1 de diciembre de 2026: depósito correspondiente al beneficio de diciembre.

31 de diciembre de 2026: adelanto del pago correspondiente a enero de 2027, que ya incluirá el aumento por COLA.

¿Por qué los titulares del SSI cobran dos pagos en diciembre?

La SSA adelanta el depósito de enero porque el 1 de enero es feriado federal (Año Nuevo). Cuando la fecha habitual de pago coincide con un fin de semana o un feriado, el organismo realiza la transferencia el día hábil anterior.

Por lo tanto, el segundo depósito no representa un beneficio adicional, sino que corresponde al pago de enero de 2027.

La Administración del Seguro Social (SSA) estableció dos fechas de pago del Ingreso de Seguridad Suplementario durante diciembre 2026. El calendario contempla un adelanto de la prestación correspondiente a enero, por lo que los beneficiarios recibirán dos depósitos en el mismo mes. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿De cuánto es el aumento por COLA que recibirá el SSI para 2027?

La SSA confirmó un incremento del 3,6% para 2027, que también alcanzará a los beneficiarios del SSI. Según la agencia, el nuevo ajuste comenzará a aplicarse a estos titulares con el depósito del 31 de diciembre de 2026.

El beneficio federal máximo mensual pasará de:

US$994 a US$1,029 para una persona.

US$1,491 a US$1,544 para una pareja elegible.

Los montos individuales pueden variar según los ingresos y otras condiciones de elegibilidad.