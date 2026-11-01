Atar una tela blanca a la manija de la puerta del auto es una de las formas que tienen los conductores de indicar a otros que están atravesando una emergencia y que necesitan asistencia cuanto antes.
Así lo indica el IA Family Handbook de la Oficina de Medicina y Cirugía de la Marina de Estados Unidos, que lo recomienda para estas situaciones al incluirla entre las instrucciones para quienes sufran una avería al conducir.
Como el vehículo debe detenerse frente a emergencias, colocar una tela blanca o remera de este color en el exterior permite señalizar que el vehículo está detenido.
Atar una tela blanca a la manija de la puerta del auto: otras medidas que se aconsejan para conductores en emergencia
Al sufrir una avería o cualquier otra situación de peligro relacionada con el vehículo se indica levantar el capó y atar en simultáneo una tela blanca a la manija de alguna de las puertas para señalizarlo claramente. Además, es importante:
- Quitar el vehículo de circulación y estacionar en un lugar seguro alejado del tránsito
- Mantenerse dentro del vehículo y garantizar que todos los pasajeros también lo hagan
- Trabar las puertas
- De no poder quitar el vehículo del medio de la calle, todos los pasajeros deberían bajar en el momento en el que sea seguro hacerlo y alejarse del tránsito
- De no tener comunicación, se indica bajar lo suficiente la ventanilla para pedir auxilio
Otra forma de señalizar que el vehículo está estacionado es utilizar triángulos reflectantes, que deben colocarse a suficiente distancia para que el resto de los conductores tenga tiempo para reaccionar.
Recomendaciones para circular de forma segura por la ruta
Con el fin de minimizar al máximo los inconvenientes que se pueden tener al conducir, se indica:
- Mantener siempre puertas trabadas, cinturones abrochados y los niños en sus correspondientes sillas de seguridad
- Verificar que el tanque de combustible siempre se encuentre a al menos 1/3 de su capacidad
- Circular por las calles principales y rutas con mapas
- Llevar una linterna, una manta y botiquín de primeros auxilios
- De hacer un viaje largo, llevar un kit de provisiones de emergencia con agua y alimentos no perecederos
- Si se para a descansar, no dejar que los niños vayan solos al baño
- Llevar siempre un teléfono celular en caso de que ocurra cualquier emergencia
- Elegir un lugar iluminado y concurrido donde el vehículo pueda ser visto si se opta por viajar de noche
- Mantener las puertas cerradas si alguien se acerca mientras el vehículo está estacionado y bajar la ventanilla únicamente lo suficiente para escuchar lo que dice.