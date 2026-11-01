Atar una tela blanca a un auto es una señal recomendada por la Oficina de Medicina y Cirugía de la Marina de Estados Unidos.

Atar una tela blanca a la manija de la puerta del auto es una de las formas que tienen los conductores de indicar a otros que están atravesando una emergencia y que necesitan asistencia cuanto antes.

Así lo indica el IA Family Handbook de la Oficina de Medicina y Cirugía de la Marina de Estados Unidos, que lo recomienda para estas situaciones al incluirla entre las instrucciones para quienes sufran una avería al conducir.

Como el vehículo debe detenerse frente a emergencias, colocar una tela blanca o remera de este color en el exterior permite señalizar que el vehículo está detenido.

Atar una tela blanca a la manija de la puerta del auto: otras medidas que se aconsejan para conductores en emergencia

Al sufrir una avería o cualquier otra situación de peligro relacionada con el vehículo se indica levantar el capó y atar en simultáneo una tela blanca a la manija de alguna de las puertas para señalizarlo claramente. Además, es importante:

Quitar el vehículo de circulación y estacionar en un lugar seguro alejado del tránsito

Mantenerse dentro del vehículo y garantizar que todos los pasajeros también lo hagan

Trabar las puertas

De no poder quitar el vehículo del medio de la calle, todos los pasajeros deberían bajar en el momento en el que sea seguro hacerlo y alejarse del tránsito

De no tener comunicación, se indica bajar lo suficiente la ventanilla para pedir auxilio

Otra forma de señalizar que el vehículo está estacionado es utilizar triángulos reflectantes, que deben colocarse a suficiente distancia para que el resto de los conductores tenga tiempo para reaccionar.

Frente a una emergencia, una de las señales para avisar esta situación a otros conductores es atar una tela blanca a la puerta del auto. Shutterstock

Recomendaciones para circular de forma segura por la ruta

Con el fin de minimizar al máximo los inconvenientes que se pueden tener al conducir, se indica: