Su particular diseño es un homenaje a la comunidad irlandesa y esconde una historia de resistencia que comenzó hace más de un siglo.

En Syracuse, Nueva York, existe un semáforo que parece estar instalado al revés : tiene la luz verde en la parte superior y la roja en la inferior.

Aunque su disposición es diferente a la habitual, no modifica las normas de tránsito: los conductores deben avanzar cuando se enciende el verde y detenerse cuando aparece el rojo.

Dónde está el semáforo que tiene la luz verde arriba y la roja abajo

El semáforo invertido está ubicado en el barrio de Tipperary Hill, en el sector oeste de Syracuse, en el estado de Nueva York. Su ubicación corresponde al cruce de Tompkins Street, Milton Avenue y Burnet Park Drive, y se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de la herencia irlandesa de la ciudad .

La señal es conocida como Green Over Red y suele presentarse como uno de los semáforos más particulares de EE.UU. Su distribución rompe con la disposición convencional, en la que la luz roja ocupa el lugar superior y la verde aparece abajo.

La propia normativa municipal de Syracuse reconoce esta particularidad. En su Código de Tránsito, la sección 15-95 identifica expresamente la intersección de Tipperary Hill y establece que allí la señal verde debe estar arriba y la roja abajo.

Cabe destacar que el semáforo también forma parte de la identidad cultural del vecindario. Tipperary Hill debe su nombre al condado de Tipperary, en Irlanda, y conserva una importante conexión histórica con las familias inmigrantes que se instalaron en esta parte de Syracuse durante el siglo XIX.

Detrás de esta configuración hay una historia que involucra a los inmigrantes irlandeses, una disputa simbólica con Gran Bretaña y a un grupo de jóvenes. @VisitSyracuse

Por qué el semáforo tiene la luz verde arriba

La explicación está relacionada con la historia de la inmigración irlandesa en EE.UU. y con el significado que los habitantes del barrio atribuyeron a los colores rojo y verde.

Durante la década de 1820, numerosos trabajadores irlandeses participaron en la construcción del Canal Erie, una importante vía de navegación que conectó Albany con Buffalo, en Nueva York. Una vez finalizadas las obras, algunos se establecieron en Syracuse y formaron comunidades.

Con el paso de los años, la zona comenzó a identificarse con sus raíces irlandesas y recibió el nombre de Tipperary Hill, en referencia al condado de origen de muchas de las familias que llegaron a vivir allí.

La historia del semáforo comenzó cuando las autoridades instalaron una señal de tránsito convencional, durante la década de 1920. Según la tradición del barrio, los jóvenes de ascendencia irlandesa interpretaron esa disposición como una provocación: asociaban el rojo con Gran Bretaña y el verde con Irlanda.

Por eso, comenzaron a lanzar piedras contra la luz roja para romperla. Cada vez que las autoridades reemplazaban el dispositivo, los jóvenes volvían a dañarlo. Los responsables de estos episodios terminaron siendo conocidos como los Stone Throwers (lanzadores de piedras).

Finalmente, la solución llegó después de varios episodios de vandalismo: las autoridades aceptaron invertir la disposición de las luces para que el verde quedara arriba y el rojo bajo. Así, el semáforo terminó convirtiéndose en una representación permanente del orgullo irlandés de la comunidad .

Cómo funciona el semáforo invertido

El semáforo invertido funciona exactamente igual que cualquier otra señal de tránsito de Estados Unidos. La ubicación de las luces no cambia su significado ni establece excepciones para los conductores.