El truco del billete de un dólar permite detectar posibles fallas en los burletes de la heladera.

Colocar un billete de un dólar entre la puerta y la heladera es un truco doméstico que permite comprobar si el cierre del electrodoméstico funciona correctamente. La prueba puede ayudar a identificar problemas en los burletes, las tiras de goma que rodean la puerta y evitan que se escape el aire frío.

Según explica la Universidad de Georgia, este método consiste en cerrar la puerta de la heladera sobre un billete y comprobar qué tan fácil resulta retirarlo.

¿Para qué sirve poner un billete de un dólar entre la puerta y la heladera?

El objetivo de esta prueba es comprobar el estado del sello de goma que rodea la puerta. Cuando funciona correctamente, el burlete ayuda a mantener el aire frío dentro de la heladera.

La Universidad de Georgia también recomienda limpiar los burletes de la heladera con una mezcla de una cucharada de bicarbonato de sodio y aproximadamente un litro de agua tibia . Para hacerlo, se puede utilizar un cepillo de dientes viejo y frotar suavemente las gomas de la puerta.

Luego, es necesario enjuagar con agua limpia y retirar por completo los restos de la solución antes de comprobar si el cierre funciona correctamente.

Para realizar el procedimiento, se deben seguir estos pasos:

Colocar un billete entre el marco de la heladera y la puerta. Cerrar la puerta con el billete parcialmente atrapado. Tirar suavemente del billete para comprobar si ofrece resistencia. Repetir la prueba en distintos puntos del borde de la puerta.

La Universidad recomienda limpiar los burletes de la heladera con bicarbonato de sodio y agua tibia. Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

Si el billete se desliza fácilmente, el sello podría estar desgastado o no ajustarse correctamente.

¿Qué problema puede detectar este truco en la heladera?

Un burlete deteriorado puede permitir que el aire frío salga y que ingrese aire más cálido del ambiente. Esto puede hacer que la heladera necesite trabajar más para mantener su temperatura interior.

Además, un cierre deficiente puede afectar la eficiencia energética del electrodoméstico y dificultar la conservación adecuada de los alimentos.

La prueba del billete permite identificar una posible falla en el sellado, pero no determina por sí sola cuál es la causa del problema.

Si se detecta que la puerta no cierra correctamente, conviene revisar si el burlete está sucio, deformado o dañado y consultar las recomendaciones del fabricante antes de reemplazarlo.