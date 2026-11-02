Rociar vinagre donde pasan las hormigas sirve para borrar el camino que siguen y ahuyentarlas de esa zona.

Cuando aparece una fila de hormigas cruzando la cocina, uno de los trucos caseros más difundidos es rociar vinagre por donde caminan. Y, a diferencia de otros remedios sin fundamento, este tiene una explicación concreta: ataca el mecanismo mismo que usan las hormigas para organizarse.

Para qué sirve rociar vinagre donde pasan las hormigas

Rociar vinagre donde pasan las hormigas sirve para borrar el camino que siguen y ahuyentarlas de esa zona. No se trata de matarlas, sino de romperles la “ruta”: al limpiar la superficie por donde circulan, las hormigas pierden la señal que las guía y dejan de aparecer por ese recorrido, al menos por un tiempo. Es útil, sobre todo, para cortar esas hileras que entran por una ventana o una rendija y van directo a la comida.

Las hormigas no caminan al azar: cuando una encuentra comida, deja en el camino de regreso un rastro químico, una feromona, que las demás siguen, lo que explica por qué de golpe aparece toda una fila yendo y viniendo por el mismo lugar. Ese rastro es, literalmente, un mensaje olfativo en el piso.

El vinagre actúa justamente sobre ese rastro. Al rociar y pasar un paño por donde caminan las hormigas, se limpia y se enmascara la feromona que dejaron, de modo que las que vienen detrás ya no encuentran la señal para seguir. La acidez y el olor fuerte del vinagre contribuyen a tapar ese rastro químico.

De hecho, las guías de manejo de hormigas recomiendan como primer paso lavar el camino que recorren para eliminar el aroma que usan para guiarse: el vinagre es una de las formas caseras de hacerlo. A esto se suma que ese rastro, por sí solo, se va debilitando con las horas, así que limpiarlo acelera que las hormigas pierdan el recorrido.

Paso a paso: cómo preparar el spray

El preparado es muy simple:

Mezclar vinagre blanco y agua en partes iguales en un rociador (puede usarse vinagre puro para un efecto más intenso).

Rociar directamente sobre la hilera de hormigas y, sobre todo, a lo largo de todo el camino que recorren.

Pasar un paño o papel para levantar las hormigas y limpiar la superficie, de modo que no quede el rastro.

Aplicar también en los puntos de entrada , rendijas, marcos de ventanas, zócalos, por donde ingresan.

Repetir cada vez que vuelvan a aparecer, hasta que dejen de usar ese recorrido.

Es casero, barato, se prepara con un producto que casi todos tienen y evita rociar insecticidas en superficies de la cocina. ChatGPT - creada con IA

Por qué lo recomiendan

El atractivo del truco es claro: es casero, barato, se prepara con un producto que casi todos tienen y evita rociar insecticidas en superficies de la cocina donde se manipulan alimentos. Usado con criterio, para cortar rastros y disuadir, y combinado con prevención, es una herramienta práctica y de bajo costo para el día a día.