Conoce qué documentos pueden solicitar para obtener un pasaporte estadounidense de adulto y cuáles son los pasos.

Para solicitar un pasaporte de adulto en Estados Unidos se deben cumplir con determinados requisitos establecidos por el Departamento de Estado. Este trámite es el que deben realizar quienes están buscando obtener su primer pasaporte y aquellos que no califican para una renovación.

El pasaporte es uno documento que permite acreditar identidad tanto dentro como fuera del país, por lo que debe cumplir ciertos requisitos de validez como encontrarse vigente y sin rayas, manchas o páginas rotas.

¿Cuáles son los documentos que se deben presentar para solicitar un pasaporte de adulto?

Según lo que comunica el Departamento de Estado en su sitio web oficial, los ciudadanos mayores de 18 años que soliciten su pasaporte por primera vez deben presentar tres tipos de documentación obligatoria:

Prueba de ciudadanía estadounidense y fotocopia:

Certificado de nacimiento emitido en Estados Unidos. Pasaporte estadounidense anterior con vigencia completa. Informe consular de nacimiento en el extranjero. Certificado de naturalización o ciudadanía.

Documento de identidad con foto y fotocopia:

Licencia de conducir válida. Permiso de conducir con fotografía.

Formulario DS-11

Además, también se debe presentar una fotografía que cumpla con los requisitos oficiales y el pago correspondiente.

Conoce qué documentos pueden solicitar para obtener un pasaporte estadounidense de adulto y cuáles son los pasos. Montaje creado con ChatGPT y una imagen de EFE | El Cronista USA

¿Cómo tramitar un pasaporte de adulto en Estados Unidos?

Para solicitar un pasaporte estadounidense por primera vez, el Departamento de Estado establece el siguiente procedimiento:

Completar e imprimir el formulario DS-11 , sin firmarlo. Reunir la documentación que acredita la ciudadanía y la identidad. Preparar las fotocopias de las documentación a presentar junto con una fotografía apta para el pasaporte. Acudir a una oficina de aceptación de solicitudes autorizada, como una oficina postal, biblioteca u oficina gubernamental. Presentar la documentación, pagar las tarifas correspondientes y firmar la solicitud frente al agente autorizado.

El costo de la libreta de pasaporte para adultos es de USD130, más los USD35 por la aceptación del pasaporte, por lo que el valor total es de USD165, sin incluir servicios adicionales.

¿En cuánto debería llegar el pasaporte?

De acuerdo con los plazos publicados por el Departamento de Estado, el tiempo de procesamiento depende del servicio seleccionado:

Rutinario: de 4 a 6 semanas.

Expedito: de 2 a 3 semanas: tiene un costo adicional de USD60.

Urgente: requiere cita y acreditar un viaje internacional dentro de los 14 días próximos.

Estos plazos no incluyen los tiempos de envío por correo. El Departamento de Estado advierte que la solicitud puede tardar hasta dos semanas en llegar a sus instalaciones y que la entrega del pasaporte puede demorar otras dos semanas después de su emisión.

¿Cómo saber si rechazaron tu solicitud?

El Departamento de Estado permite consultar el estado de una solicitud de pasaporte a través del sitio oficial Passport Status. Para acceder a la información, el solicitante debe ingresar:

Apellido completo.

Fecha de nacimiento.

Últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social.