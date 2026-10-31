Las elecciones de medio término tendrán lugar este martes 3 de noviembre. Conoce dónde votar, qué documentos presentar, a qué hora cerrarán las urnas y cuándo se conocerán los resultados.

Las elecciones de medio término de Estados Unidos están programadas para este martes 3 de noviembre de 2026. Durante la jornada, los estadounidenses renovarán la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de elegir autoridades estatales y locales en distintas jurisdicciones.

Para participar de los comicios, los ciudadanos deberán conocer su centro de votación asignado, los horairos de apertura, el cierre de urnas y los requisitos de identificación establecidos por su estado.

¿Cómo encontrar su lugar de votación asignado según el domicilio declarado?

El Gobierno de Estados Unidos dispone de una herramienta oficial para consultar dónde debe votar cada ciudadano según el domicilio que figura en el registro electoral.

A través de la herramienta de la NASS (Asociación Nacional de Secretarios de Estado), una organización profesional no partidista, los electores podrán acceder a su registro de votante:

1. Seleccionar el estado donde están registrados para votar.

2. Acceder al sistema electoral correspondiente.

3. Introducir los datos personales solicitados, que pueden incluir nombre, apellido, fecha de nacimiento y domicilio.

4. Consultar la dirección del centro de votación asignado.

Es importante verificar esta información antes de las elecciones, ya que los centros habilitados para votar anticipadamente pueden ser diferentes de los correspondientes al 3 de noviembre.

El Gobierno de Estados Unidos dispone de una herramienta oficial para consultar dónde debe votar cada ciudadano según el domicilio que figura en el registro electoral. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿A qué hora cierran las urnas en cada estado?

Los horarios de cierre de los centros de votación varían según el estado y en algunas jurisdicciones, también del condado o la zona horaria.

De acuerdo con Ballotpedia, una enciclopedia política estadounidense sin fines de lucro y no partidista. Cubre la política federal, estatal y local en los Estados Unidos:

6 p.m: Indiana y Kentuky.

7 p.m: Alabama, Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Kansas, Mississippi, Missouri, Nevada, Nuevo México, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Vermont, Virginia y Wyoming.

7:30 p.m: Arkansas, Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental.

8 p.m: Alaska, California, Connecticut, Delaware, Hawái, Idaho, Iowa, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Washington y Wisconsin.

9 p.m: Nueva York.

Entre los estados que varían se encuentran:

Nuevo Hampshire (no antes de las 7 p.m).

Dakota del Norte (entre las 7 p.m y las 9 p.m).

Se puede consultar la lista completa clicando aquí.

¿Qué documentos se pueden llevar para votar?

Cada estado establece sus propios requisitos de identificación. La mayoría exige presentar algún documento para votar presencialmente, aunque no todos solicitan una identificación con fotografía.

Entre los documentos se encuentran:

Licencia de conducir.

Tarjeta de identificación estatal.

Pasaporte estadounidense.

Certificado de nacimiento.

Tarjeta del Seguro Social.

Tarjeta de registro electoral, cuando corresponda.

En determinadas y muy particulares circunstancias, también se pueden aceptar facturas de servicios públicos, extractos bancarios o documentos gubernamentales que permitan verificar el nombre y domicilio del elector.

Quienes no cuenten con la identificación exigida podrían tener la posibilidad de emitir un voto provisional, sujeto a verificación posterior.

¿Cuándo estarán los resultados de las elecciones de medio término?

Los primeros resultados preliminares de las elecciones de medio término comenzarán a conocerse durante la noche del martes 3 de noviembre, una vez que cierren los centros de votación y las autoridades electorales comiencen a informar el escrutinio.

Según la Comisión de Asistencia Electoral (EAC) el recuento puede prolongarse durante varios días o semanas debido a factores como los votos enviados por correo, las boletas provicionales y los procedimientos de verificación.