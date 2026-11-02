El pago de horas extra está regulado por la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA).

En Estados Unidos, el calendario oficial de días festivos contempla 11 fechas anuales donde diversos negocios del sector privado, oficinas públicas no esenciales y sucursales bancarias modifican su actividad rutinaria para la conmemoración de efemérides.

En ese sentido, es esencial para quienes de todas formas deban mantenerse en actividad durante estos días conocer qué dice la ley federal sobre cómo debería pagarse el sueldo y cuál es el mínimo al que deben equivaler las horas que se trabajan de forma adicionales al esquema pautado en el contrato.

Trabajar los feriados: la ley dice que los empleadores no están obligados a pagar más

La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés) establece que los empleadores no tienen ninguna obligación legal de pagar un monto diferencial a quienes trabajen fines de semana, días feriado o días de descanso.

En estas fechas particulares el trabajador recibe lo que le corresponde por las horas trabajadas, salvo que en el contrato se haya arreglado un pago extra y se encuentre específicamente estipulado.

En Estados Unidos no es obligatorio pagar extra a quienes trabajen los feriados.

Horas extra en Estados Unidos: deben ser 1.5 veces lo que gana habitualmente el trabajador

Este punto, supervisado por la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos alcanza a todas las personas que no sean empleados exentos y que trabajen más de 40 horas en una misma semana laboral.

Lo estipulado es que el pago por cada hora extra debe ser equivalente a al menos 1.5 veces lo que normalmente gana y sólo afecta a las horas que exceden el esquema habitual.

“Un empleado que recibe $8.00 por hora y trabaja 44 horas en una semana de trabajo tiene derecho a recibir al menos tiempo y medio de $8.00, es decir, $12.00 por cada hora de trabajo en exceso de 40 horas. Su pago esa semana sería de $320 por las primeras 40 horas, y $48.00 por las cuatro horas de sobretiempo; para un total de $368.00″, indican las autoridades.

Se puede usar la calculadora oficial del Gobierno de Estados Unidos para tener una noción de cuánto debería ser este pago extra.

Cuáles son los once días festivos que contempla Estados Unidos

De acuerdo con USA.gov, las 11 fechas especiales son: