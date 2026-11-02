John Deere anunció que prevé contratar a más de 400 trabajadores y reincorporar a más de 275 empleados despedidos en Estados Unidos.

La histórica fabricante de maquinaria agrícola John Deere anunció que prevé contratar a más de 400 trabajadores en distintas instalaciones de Estados Unidos y reincorporar a más de 275 empleados que habían sido despedidos. Las incorporaciones se realizarán durante los próximos meses.

Según informó la compañía en un comunicado oficial publicado el pasado 30 de octubre, la medida alcanzará a sus operaciones industriales y de distribución en Iowa, Illinois y Kansas.

Con esta nueva convocatoria, John Deere acumulará aproximadamente 1.000 llamados a reincorporación desde 2024, aunque todavía mantiene trabajadores sin empleo en algunas de sus instalaciones.

¿Dónde contratará John Deere a más de 400 trabajadores en Estados Unidos?

La empresa informó que las nuevas contrataciones estarán distribuidas entre diferentes fábricas y centros de distribución de tres estados.

Las instalaciones mencionadas por John Deere son:

Illinois: Harvester Works en East Moline, Seeding and Cylinder Works en Moline y el Centro de Distribución de Repuestos de América del Norte en Milan.

Iowa: Davenport Works, Dubuque Works y Ottumwa Works.

Kansas: Coffeyville Works.

John Deere anunció nuevas contrataciones y reincorporaciones de trabajadores en sus instalaciones de Estados Unidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La compañía no detalló cuántos puestos corresponderán a cada establecimiento ni especificó los salarios, los requisitos de contratación o las fechas de apertura de cada vacante.

Sin embargo, confirmó que prevé incorporar a más de 400 personas durante los próximos meses, como parte de una ampliación de su plantilla laboral.

¿Qué pasará con los trabajadores despedidos de John Deere?

Además de las nuevas contrataciones, la compañía anunció que convocará nuevamente a más de 275 trabajadores de sus operaciones en Waterloo, Iowa, que habían sido afectados por despidos anteriores.

John Deere señaló que, con esta medida, todos los empleados que permanecían despedidos en Waterloo, Quad Cities, Ottumwa y Dubuque ya fueron convocados para regresar a sus puestos.

No obstante, aproximadamente 125 trabajadores de la zona de Des Moines, en Iowa, continúan despedidos, por lo que la recuperación del empleo todavía no alcanza a todas las instalaciones.

La empresa explicó que la incorporación de personal busca fortalecer su capacidad para atender las necesidades de sus clientes en distintos escenarios operativos, incluidas futuras negociaciones laborales.