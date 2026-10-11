El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reinstauró la versión de 128 preguntas del examen cívico (Fuente: Shutterstock).

El examen de educación cívica que deben aprobar quienes buscan convertirse en ciudadanos estadounidenses volvió a su versión ampliada, con un banco de 128 preguntas en lugar de las 100 anteriores. El cambio ya está vigente y la clave para saber qué prueba rinde cada persona es la fecha en que presentó su solicitud de ciudadanía (Formulario N-400).

Qué cambió y desde cuándo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reinstauró la versión de 128 preguntas del examen cívico, que se conoce como la edición de 2025. La medida se implementó el 18 de septiembre de 2025 y se aplica a las solicitudes de naturalización presentadas a partir del 20 de octubre de 2025.

Se trata, en rigor, del regreso de un formato que ya había existido: la versión ampliada fue introducida a fines de 2020, luego dejada sin efecto en 2021, cuando se volvió al examen de 100 preguntas, y ahora retomada y actualizada.

Quienes presentaron el N-400 a partir del 20 de octubre de 2025 rinden la nueva versión de 2025, con 128 preguntas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

A quién le toca cada versión

La fecha de presentación del N-400 determina qué examen corresponde:

Quienes presentaron el N-400 antes del 20 de octubre de 2025 rinden la versión de 2008 , con el banco de 100 preguntas .

Quienes lo presentaron el 20 de octubre de 2025 o después rinden la nueva versión de 2025, con 128 preguntas.

Cuántas preguntas se toman y cuántas hay que acertar

La diferencia entre una y otra versión no está solo en el tamaño del banco de preguntas, sino en cómo se evalúa:

Versión 2008 (100 preguntas): el oficial formula hasta 10 preguntas y hay que responder 6 correctas para aprobar.

Versión 2025 (128 preguntas): el oficial formula hasta 20 preguntas y hay que responder 12 correctas. La prueba se detiene antes si el solicitante alcanza las 12 respuestas correctas o acumula 9 errores.

En ambos casos, el examen es oral: el oficial de USCIS hace las preguntas durante la entrevista de naturalización.