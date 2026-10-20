Quienes obtienen el estatus de residente permanente en Estados Unidos pueden vivir y trabajar legalmente en el país, pero también deben cumplir una serie de obligaciones para conservarlo.

Entre ellas se encuentran cumplir con las obligaciones fiscales ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), respetar las leyes federales, estatales y locales, inscribirse en el Sistema de Servicio Selectivo según corresponda y respetar una serie de condiciones de viaje para que no se considere una renuncia al estatus.

¿Cuáles son las condiciones para viajar como residente permanente sin perder el estatus?

Para evitar perder la residencia permanente por abandono, es importante que los viajes al extranjero sean temporales y que la persona mantenga su intención de residir en Estados Unidos.

USCIS establece distintos criterios para viajar como residente permanente que deben tenerse en cuenta según la duración de la ausencia:

Viajes inferiores a seis meses: generalmente no afectan el estatus, siempre que la persona mantenga su residencia permanente en Estados Unidos y no se establezca en otro país.

Viajes de entre seis meses y un año: pueden generar un mayor análisis por parte de las autoridades migratorias para determinar si la persona conserva su intención de residir en Estados Unidos.

Viajes de un año o más: quienes planeen permanecer fuera del país durante este período deben solicitar un permiso de reingreso antes de salir. Además, la Tarjeta de Residente Permanente, por sí sola, generalmente deja de ser válida como documento de reingreso.

Las autoridades migratorias también pueden considerar otros factores, como los vínculos laborales, familiares y económicos que la persona mantiene en Estados Unidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece distintas situaciones en las que una persona puede perder su estatus de residente permanente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué documentos se deben presentar para reingresar a Estados Unidos?

Los residentes permanentes que deseen regresar a Estados Unidos deben cumplir con determinados requisitos de documentación, que pueden variar según el tiempo que hayan permanecido fuera del país.

Los principales documentos que deben tener en cuenta son:

Pasaporte: generalmente es necesario para viajar internacionalmente e ingresar al país de destino. También puede ser solicitado al regresar a Estados Unidos.

Tarjeta de Residente Permanente (Formulario I-551): permite solicitar el reingreso a Estados Unidos cuando la ausencia es inferior a un año.

Permiso de reingreso: se recomienda para quienes planean permanecer fuera del país durante un año o más. Debe solicitarse mediante el Formulario I-131 antes de salir de Estados Unidos y generalmente tiene una validez de hasta dos años.

Visa de residente que regresa (SB-1): puede ser necesaria para quienes permanecieron fuera del país durante más de un año sin un permiso de reingreso válido o superaron la vigencia de dicho permiso, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.

Presentar estos documentos no garantiza automáticamente el ingreso a Estados Unidos, ya que las autoridades migratorias deben verificar que la persona cumple con las condiciones de admisión.

¿Qué otras situaciones pueden provocar la pérdida de la residencia permanente?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece en su sección “Derechos y responsabilidades del titular de la tarjeta verde” distintas situaciones en las que una persona puede perder su estatus de residente permanente.

En el caso de quienes obtuvieron la residencia permanente condicional a través del matrimonio, el artículo 216 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece que este estatus puede darse por terminado si se comprueba que hubo fraude. Existen disposiciones similares para quienes obtuvieron la residencia condicional mediante una inversión que cumple con los requisitos migratorios.

Por otro lado, las secciones 212 y 237 de la INA establecen distintas causas de inadmisibilidad y deportación. Además, USCIS puede iniciar un procedimiento de rescisión del estatus durante los primeros cinco años posteriores a su concesión mediante un ajuste de estatus si se determina que:

La persona no era elegible para obtener la Tarjeta de Residente Permanente en la categoría solicitada cuando se aprobó su solicitud de ajuste de estatus.

La persona tampoco habría podido acceder al estatus bajo ninguna otra disposición legal aplicable.

Asimismo, existen situaciones en las que una persona puede perder la residencia permanente por abandono del estatus, entre ellas: