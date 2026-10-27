Los pasaportes estadounidenses de menores de 16 años tienen una vigencia de cinco años y requieren una nueva solicitud cuando vencen.

Los menores de 16 años que tienen un pasaporte estadounidense no pueden renovarlo mediante el procedimiento habitual. Cuando necesitan otro documento, sus padres o tutores legales deben presentar una nueva solicitud presencial y cumplir una serie de requisitos.

Según establece el Departamento de Estado de Estados Unidos, los pasaportes emitidos a menores de esa edad tienen una vigencia de cinco años. Por eso, las familias deben verificar su fecha de vencimiento antes de organizar un viaje internacional.

¿Por qué los menores de 16 años no pueden renovar su pasaporte?

El Departamento de Estado establece que los pasaportes de menores de 16 años no se pueden renovar. En su lugar, cada vez que necesiten obtener otro, deben presentar una nueva solicitud en persona.

Para realizar el trámite, es obligatorio utilizar el formulario DS-11, que debe completarse e imprimirse, pero no firmarse hasta que lo indique el agente encargado de recibir la solicitud.

Esta disposición no significa que los menores tengan prohibido viajar al extranjero. Pueden hacerlo con un pasaporte válido, siempre que cumplan los requisitos de entrada y salida correspondientes.

¿Qué requisitos deben cumplir los padres para obtener un nuevo pasaporte?

Para solicitar el documento de un menor de 16 años, el Departamento de Estado exige presentar:

Formulario DS-11 completo y sin firmar.

Prueba de ciudadanía estadounidense del menor, como un certificado de nacimiento o un pasaporte anterior que cumpla los requisitos.

Documentación que acredite la relación legal entre el menor y sus padres o tutores.

Identificación con fotografía de los padres o tutores legales y las fotocopias correspondientes.

Una fotografía del menor que cumpla los requisitos oficiales.

Por regla general, ambos padres o tutores legales deben acudir junto con el menor para presentar la solicitud.

Los padres o tutores legales deben cumplir requisitos de documentación y consentimiento para tramitar el documento de sus hijos. ChatGPT - creada con IA | El Cronista USA LATAM

Sin embargo, existen excepciones. Cuando uno de los padres no puede asistir, puede ser necesario presentar una declaración de consentimiento mediante el formulario DS-3053, debidamente notarizada. También existen procedimientos específicos para casos de custodia exclusiva y otras circunstancias familiares.

¿Cuánto cuesta solicitar un pasaporte para menores de 16 años?

De acuerdo con el Departamento de Estado, solicitar una libreta de pasaporte estadounidense para un menor de 16 años cuesta US$100, más US$35 por la aceptación de la solicitud, lo que representa un total de US$135.

La solicitud debe presentarse con el menor en una oficina autorizada, junto con la documentación correspondiente.

Por eso, las familias que tengan previsto viajar al exterior deben comprobar la vigencia del pasaporte y realizar el trámite con anticipación, teniendo en cuenta los tiempos de procesamiento y envío.