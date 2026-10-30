Los solicitantes que aprueben tendrán estatus de residentes permanentes legales.

Pagar 15,000 dólares iniciales y hacer una contribución a Estados Unidos de al menos 1 millón de dólares puede hacer que un extranjero se convierta en residente permanente del país en tiempo récord.

Estos son dos de los requisitos principales para obtener la Tarjeta Dorada, una iniciativa del Gobierno de Donald Trump que busca brindar un visado de inmigrante a quienes puedan “proporcionar un beneficio sustancial a Estados Unidos” con su contribución.

Para solicitar este tipo de visado poco convencional (EB-1 o EB-2) que otorga el estatus de residente permanente legal, no sólo es necesario realizar los pagos antes mencionados, sino también presentar el formulario I-140G y pasar los filtros de seguridad correspondientes.

Residencia permanente en tiempo récord: qué es la Tarjeta Dorada que lanzó Donald Trump

La palabra oficial del sitio web de la tarjeta asegura que esta iniciativa permite que quienes presenten la solicitud inviertan en el país y contribuyan a crear “la mejor economía del mundo”.

Para que la petición pueda realizarse, se exige a los extranjeros interesados que paguen al Departamento de Seguridad Nacional una tarifa no reembolsable de 15,000 dólares.

“Una vez recibida la tasa de tramitación del solicitante, el proceso de aprobación de la petición y la adjudicación del visado se realizarán de forma acelerada, suponiendo que presenten documentos o tasas adicionales de manera oportuna”, se explica.

Luego se pedirá también una donación de al menos 1 millón de dólares para probar la capacidad de contribución y se advierte que puede haber pagos adicionales de pequeñas tasas al Departamento de Estado.

Este trámite promete la obtener la residencia permanente en tiempo récord. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo se realiza el trámite para obtener este estatus

Las solicitudes se envían en línea en el sitio web oficial de la tarjeta, junto con la tasa inicial para el procesamiento.

Cuando se haya completado el pago, USCIS enviará un correo electrónico pidiendo completar el Formulario I-140G con los documentos necesarios.

“ Según determine adecuadamente el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y sujeto a disponibilidad, un solicitante aprobado obtiene el estatus de residente permanente legal como titular de visado EB-1 o EB-2 ”, aseguran las autoridades.

Una vez finalizados los pasos anteriores se pedirá que el solicitante se cree una cuenta de my.USCIS.gov para seguir el estado del trámite. Como con todo visado, se revisará la elegibilidad y se solicitará una entrevista presencial.

Se indica que el procedimiento debería durar semanas, siempre y cuando se presenten todos los documentos y el trámite se complete sin inconvenientes.