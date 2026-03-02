El pasaporte es la credencial con más valor internacional, ya que permite a una persona salir e ingresar a diversos países. Aquellos que no poseen uno pueden solicitarlo por primera vez, siempre que cumplan con las normas de elegibilidad. Todos los ciudadanos que desean mantener la vigencia de su pasaporte deben cumplir estrictamente con todas las normativas del Gobierno de los Estados Unidos. Cuando una persona decide iniciar el trámite de pasaporte por correo, es imperativo que incluya, junto con la solicitud, la credencial antigua. Esto se refiere al pasaporte que ha perdido su validez. Los pasaportes que deben ser devueltos son aquellos que: No están dañados (salvo desgaste normal).No fueron reportados como perdidos o robados.Fueron emitidos en los últimos 15 años.Se entregaron cuando el titular tenía 16 años o más.Están en el nombre actual o se acompañan con documentos legales de cambio de nombre. De acuerdo con las normativas del Departamento de Estado, los ciudadanos que buscan renovar su pasaporte pueden hacerlo de forma presencial o mediante correo (de forma virtual). No obstante, los procedimientos a seguir difieren, ya que aquellos que optan por el trámite desde sus hogares deben demostrar su identidad y validar su información personal. Es fundamental que las personas que optan por esta modalidad deben preparar toda la documentación necesaria y enviarla respetando los protocolos al correo autorizado. Únicamente pueden renovar el pasaporte por correo aquellas personas que son elegibles para dicha modalidad. Quienes no son ciudadanos confiables para el Gobierno pueden no contar con esta oportunidad. Las personas que no cuentan con un pasaporte o tienen uno que no se encuentra en vigencia no podrán abordar vuelos internacionales ante la prohibición de salir del país.