El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8595 este martes, 2 de junio de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.13% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro avanzó 2.33% y en el último año acumuló un incremento de 24.49%, mostrando una tendencia alcista sostenida.

Conoce la cotización de este martes, 2 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 2.43%, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 6.12%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Comparado con los días anteriores, el Euro ha ganado valor, lo que sugiere que los inversores tienen confianza en la moneda.

En los últimos dos días, la tendencia ha sido consistente, con un aumento gradual en su cotización, lo que indica una posible recuperación económica en la zona euro. Esta mejora en el Euro podría atraer más inversión extranjera y fortalecer aún más la moneda.

Este comportamiento sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia el Euro y podría ser un indicativo de una tendencia alcista a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 2 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.