Las políticas migratorias de la administración de Donald Trump continúan en curso y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que se demorará la emisión de permisos temporales de trabajo, una decisión que afecta de manera directa a los solicitantes de asilo. La medida no solo apunta a retrasar la aprobación de las solicitudes ya presentadas y a suspender la recepción de nuevas, sino también a restringir el acceso mediante la modificación de los requisitos para solicitar el permiso laboral temporal. La medida surge en un contexto en el que el USCIS acumuló un máximo histórico de solicitudes pendientes: alrededor de 1,4 millones de personas aún esperan una respuesta del organismo. El USCIS propone modificar los requisitos de elegibilidad para extranjeros que ya tienen una solicitud de asilo en revisión. Según argumenta, el sistema migratorio impulsado por la administración anterior permitió la presentación de solicitudes sin fundamentos suficientes. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que la reforma busca hacer cumplir las normas y, al mismo tiempo, reducir el atraso en los trámites. Por ese motivo, el organismo dejó de aceptar nuevas solicitudes. Las solicitudes de personas que se puedan incluir en los siguientes grupos serán rechazadas ya que el USCIS decidió que tendrán prohibido el permiso de trabajo: