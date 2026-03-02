En Estados Unidos, el pasaporte se convierte en un documento de vital importancia para aquellos que aún no cuentan con una identificación con Real ID, especialmente al abordar vuelos domésticos o realizar trámites oficiales. Este documento no solo es esencial para la movilidad, sino que también permite a los ciudadanos y residentes movilizarse sin restricciones y evitar contratiempos en aeropuertos o instituciones que exigen una identificación aprobada por el gobierno federal. El Real ID es obligatorio para viajar por aire dentro del país y acceder a edificios federales; sin embargo, el pasaporte vigente se presenta como una alternativa válida y reconocida a nivel nacional e internacional. Esta dualidad en la identificación permite a los ciudadanos elegir el documento que mejor se adapte a sus necesidades. No obstante, es importante señalar que existen ciertas restricciones en el proceso de renovación de pasaportes. En caso de no cumplir con los requisitos establecidos, los estadounidenses pueden enfrentar demoras, rechazos e incluso la obligación de realizar el trámite completo de nuevo desde cero, lo que puede resultar en inconvenientes significativos. En su sitio web oficial, el gobierno de Estados Unidos establece las condiciones necesarias para la presentación del pasaporte anterior con el fin de poder renovarlo. Aquellas personas que presenten su pasaporte vencido en estas condiciones no podrán continuar con el proceso de renovación y deberán iniciar el trámite desde cero: El pasaporte está dañado, o el propietario no posee el documento físico porque se perdió o fue robado.El pasaporte fue emitido cuando la persona era menor a 16 años.El pasaporte fue emitido hace 15 años o más.El pasaporte no refleja un nombre legal actual y la persona no posee ningún documento que valide este cambio de nombre. El proceso para solicitar un pasaporte estadounidense por primera vez debe realizarse en persona, dado que no es posible gestionarlo por correo, a diferencia de las renovaciones. Este trámite es administrado por el Departamento de Estado y puede llevarse a cabo en oficinas de pasaportes, agencias regionales o en lugares autorizados como oficinas de correos, bibliotecas y juzgados. A continuación, se detallan los pasos a seguir: Completar el Formulario DS-11 en línea o de manera manual (sin firmarlo hasta la cita).Reunir los documentos requeridos: prueba de ciudadanía, identificación válida, copias de los documentos y la foto tipo pasaporte.Agendar una cita en una oficina autorizada para pasaportes.Presentarse en persona con todos los documentos y el pago de la tarifa (puede realizarse mediante cheque, giro postal o tarjeta, según la oficina).Firmar el formulario frente al agente que reciba la solicitud.