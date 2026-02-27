El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de Estados Unidos anunció medidas más rígidas a la hora de determinar la elegibilidad de los solicitantes de la Green Card. La Tarjeta de Residencia Permanente es, hasta el momento, uno de los documentos que todos los migrantes que eligen Estados Unidos como lugar de residencia desean tener. El USCIS desea que los criterios para determinar si un solicitante tiene el potencial para convertirse en carga pública eventualmente sea más particular, ya que argumenta que en la actualidad los agentes de migración tienen limitaciones para esta evaluación. El organismo buscará analizar cada caso particularmente tomando en cuenta ciertos factores como la edad, salud, situación familiar, recursos financieros del solicitante y nivel de educación. Esto significa que los solicitantes a la green card podrían tener que demostrar más cosas, como estabilidad económica, redes de apoyo, seguros, historial laboral y en general, presentas más material que pueda contribuir a su aprobación eventualmente. Actualmente, aún no han cambiado los requisitos formales y generales para obtener la residencia permanente. Entre los que se pueden encontrar: Cuando la administración de Donald Trump se refiere a que los inmigrantes tienen el potencial de convertirse en carga pública significa que podrían llegar a depender del estado para subsistir con el apoyo de programas de asistencia social. Este criterio no aplica de igual manera para todos los trámites ni para todo el mundo, se lo suele tener en cuenta a la hora de aceptar o rechazar solicitudes de admisión o ajustes de estatus.