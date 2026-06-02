El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7424 este martes, 2 de junio de 2026, cifra que refleja una diferencia del -0.12% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina retrocedió -32.22% y en el último año acumuló -14.79%, mostrando una tendencia bajista que se ha intensificado recientemente.

Conoce la cotización de este martes, 2 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de la Libra esterlina ha sido del 1.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.24%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, reflejada por un dato de -1 que es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha mejorado en su valor, generando un ambiente más optimista para los inversores.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia debe ser evaluada en el contexto de posibles fluctuaciones futuras. Un análisis más profundo podría revelar la sostenibilidad de esta mejora en la cotización.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 2 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.