El gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, anunció una medida excepcional que afecta de manera directa a quienes estaban realizando trámites migratorios de visa en Medio Oriente. En el marco del conflicto en la región, el Departamento de Estado autorizó la salida de Israel del personal gubernamental y sus familias, por lo que el procesamiento regular de visas en ese país se encuentra temporalmente suspendido. La medida impacta específicamente a las solicitudes pautadas en las sedes diplomáticas estadounidenses ubicadas en Jerusalén y Tel Aviv. De acuerdo con el comunicado oficial, aunque la embajada de Estados Unidos en Jerusalén y la oficina consultar en Tel Aviv continuarán operativas, no estarán disponibles los servicios rutinarios de procesamiento de visas. Las autoridades indicaron que se seguirá priorizando la asistencia a ciudadanos estadounidenses. Quienes tenían trámites pautados para esta semana recibirán un correo electrónico oficial con instrucciones para reprogramar la cita. Es importante destacar que los trámites no fueron cancelados sino pausados temporalmente. Cuando el servicio vuelva a operar rutinariamente los solicitantes podrán continuar el proceso desde la etapa en la que se encontraban.