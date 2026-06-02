El proceso de salida de Colombia hacia el exterior está supeditado a un requisito esencial: contar con un pasaporte vigente y en condiciones óptimas. La falta de este documento actualizado interrumpe el proceso antes de su inicio, puesto que es un requisito indispensable para cualquier viaje internacional.

En el ámbito aeroportuario, el chequeo se efectúa en dos fases. Primero, las aerolíneas examinan que el viajero satisfaga las exigencias del país de destino, lo que incluye la presentación de documentación válida. Posteriormente, Migración Colombia realiza un procedimiento en el que se valida la autenticidad, vigencia y legitimidad del pasaporte.

Si el documento presenta anomalías, está caducado o no cumple con los requisitos establecidos, el pasajero no podrá proseguir con su viaje, dado que no pasará los controles fijados.

Sin pasaporte vigente no podrá salir de Colombia: evite problemas

En términos concretos, si el pasaporte se encuentra vencido, deteriorado o no cumple con las condiciones necesarias para su lectura, el pasajero no podrá completar el proceso migratorio. Además, existe una exigencia común en destinos internacionales: que el documento posea una vigencia mínima de entre 3 y 6 meses al momento de ingresar.

Este aspecto resulta fundamental ya que origina una situación recurrente. Muchos viajeros presuponen que pueden abandonar el país mientras su pasaporte no esté vencido, sin considerar que el país de destino puede requerir un plazo adicional. En tales circunstancias, la repercusión es inmediata: el embarque es denegado incluso antes de llegar al control migratorio.

Para cualquier viaje internacional, Colombia exige la presentación de un pasaporte válido y en vigor. Este requisito está fundamentado tanto en normativas internas como en convenios internacionales que regulan el tránsito de personas entre diferentes países.

Requisitos indispensables para viajar desde Colombia al exterior: Pasaporte vigente y en buen estado. (foto: archivo).

El momento clave: dónde te pueden frenar el viaje

El primer control que se realiza tiene lugar durante el check-in. Las aerolíneas tienen la responsabilidad de verificar que el pasajero satisfaga todos los requisitos impuestos por el país de destino, incluyendo la validez del pasaporte. En el caso de que el documento no sea válido o no posea la vigencia necesaria, la aerolínea tiene la facultad de denegar el embarque para evitar posibles sanciones internacionales.

Posteriormente, si el viajero logra superar dicha etapa, se procede a un segundo control: el de Migración Colombia. En este punto, la documentación es examinada de forma oficial. Cualquier inconsistencia detectada puede llevar a la imposibilidad de autorizar la salida del país, aun cuando el pasaje esté emitido y el equipaje haya sido despachado.

Este riguroso doble control es el que, en la práctica, determina el éxito de la travesía. No existe margen para la interpretación ni excepciones operativas: si el documento no cumple con los requisitos establecidos, el proceso se detiene de forma tajante.

El error que deja a miles sin viajar (y cómo evitarlo)

La conclusión no radica en una normativa que impida la realización de viajes, sino en el funcionamiento del sistema. La falta de renovación del pasaporte no conlleva una sanción directa, sin embargo, tiene una consecuencia inmediata: el viaje no se realiza.

Otro aspecto a considerar es la postergación del proceso de renovación. En periodos de alta demanda, obtener una cita puede llevar varios días o incluso semanas, lo que deja a numerosos viajeros sin tiempo suficiente para regularizar su situación antes de la fecha del viaje.

Varios países, incluidos destinos comunes para colombianos como los pertenecientes a la Unión Europea, requieren que el pasaporte mantenga una vigencia mínima posterior a la fecha de salida programada. No cumplir con este requisito puede resultar en la imposibilidad de realizar el viaje, aunque el documento continúe siendo válido dentro de Colombia.

No se trata tanto de un pasaporte completamente caducado, sino de uno próximo a vencer. Este representa el error más común entre los que viajan a nivel internacional.