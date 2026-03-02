Las autoridades aeroportuarias de Estados Unidos exigen a todos los pasajeros que deseen abordar vuelos nacionales la presentación de un documento aceptable para la Ley Real ID, como una licencia de conducir válida o un pasaporte. En ese marco, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) especifica en su sitio web oficial la lista oficial de credenciales que las autoridades consideran válidas para constatar la identidad del viajero, señalando el período de vencimiento con el que pueden utilizarse para este fin. De acuerdo con la agencia federal, los documentos enlistados a continuación pueden presentarse con un vencimiento de hasta 2 años para vuelos nacionales También se aceptan identificaciones digitales, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID. La seguridad es el principal motivo detrás de esta decisión. Todos los documentos avalados por la agencia federal comparten los mismos estándares de seguridad al momento de su emisión, independientemente del estado que los otorgue. En este proceso destaca la aplicación de tecnología contra falsificación, la prevención del fraude interno y la utilización de pruebas documentales y registros para verificar la identidad de quien solicite el documento. Desde el 1 de febrero, quienes no puedan constatar su identidad, deberán pagar una multa de 45 dólares por realizar un control alternativo.