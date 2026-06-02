En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 57.7 este martes, 2 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.59% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano registró una variación de -1.03% y en el último año de -6.94%, lo que sugiere una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este martes, 2 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 4.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido de 11.06%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Con un dato de -1 positivo, se puede observar un incremento constante en su valor frente a otras monedas.

Esto sugiere que el peso ha ganado fuerza, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en el país. La tendencia podría ser un indicativo de confianza en el mercado local.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 2 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.