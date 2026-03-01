Para ingresar legalmente a Estados Unidos, es fundamental poseer la documentación migratoria adecuada, siendo la visa americana uno de los permisos más solicitados. En este contexto, el Gobierno dispone de un programa que permite el ingreso legal de ciudadanos extranjeros sin necesidad de tramitar visa, siempre que se cumplan los requisitos de elegibilidad. El Visa Waiver Program (VWP), o Programa de Exención de Visa, tiene como objetivo facilitar los viajes y fortalecer las relaciones comerciales y diplomáticas entre Estados Unidos y sus aliados. Esta iniciativa del gobierno de Estados Unidos permite a los ciudadanos de los países miembros viajar a EE.UU. sin necesidad de obtener una visa tradicional. Sin embargo, los viajeros deberán ingresar con una autorización electrónica llamada ESTA (Electronic System for Travel Authorization). El programa beneficia principalmente a turistas y empresarios que viajan por períodos cortos, hasta 90 días, por motivos de turismo o negocios. Está disponible para ciudadanos de más de 40 países. El procedimiento para gestionar el permiso ESTA es totalmente en línea y accesible, aunque requiere el cumplimiento de ciertos requisitos. A continuación, se detalla el proceso: Es crucial señalar que, aunque se apruebe el ESTA, la entrada al país no está garantizada, ya que la decisión final corresponde al oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el aeropuerto o punto de ingreso.