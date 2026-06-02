Al cierre de mercados de este martes, 2 de junio de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3574.0. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -2.86%.

El Peso colombiano mostró una evolución negativa: en la última semana cayó -2.67% y en el último año acumuló -7.90%, indicando un debilitamiento sostenido de su cotización.

Conoce la cotización de este martes, 2 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 21.19%, es significativamente mayor que su volatilidad anual del 13.13%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano hoy se presenta con una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es superior al de los días anteriores. Esto indica un fortalecimiento gradual de la moneda en comparación con su rendimiento en días pasados.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la moneda habría mostrado una caída, sugiriendo una debilitación frente a otras divisas. Así, un análisis más profundo revela que la reciente estabilidad económica podría estar influyendo en esta mejora del Peso colombiano.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 2 de junio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.