Los documentos esenciales para la mayoría de las personas que desean ingresar a Estados Unidos son la visa americana y el pasaporte, los cuales son requeridos por las autoridades migratorias antes de permitir la entrada al país. Sin embargo, los ciudadanos mexicanos que cumplan con los requisitos para obtener una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) y que viajen por tierra, barco de placer o ferry directamente desde México hacia Estados Unidos, no necesitarán presentar ninguna otra identificación. El BCC también puede ser utilizado para viajar en avión o por barcos que arriben a puertos extranjeros; no obstante, en tales situaciones será imperativo presentar un pasaporte válido junto con la BCC. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) señala que la BCC es una tarjeta laminada que integra tecnología avanzada, permitiendo a las autoridades verificar la identidad de su portador. En términos generales, este documento tiene una validez de 10 años, durante los cuales puede ser utilizado para realizar múltiples viajes. Además, permite a los mexicanos que la presenten quedarse en el país por períodos cortos, siempre que el motivo esté justificado bajo los propósitos de turismo o negocios. Para obtener este documento, es esencial satisfacer ciertos requisitos fundamentales: Quienes posean un BCC y accedan por vía terrestre o marítima tendrán la autorización para visitar la “zona fronteriza” por un máximo de 30 días. Las áreas permitidas son: