Es fundamental mantener vigente la licencia de conducir para poder circular de manera legal y evitar multas de tránsito. En este sentido, es crucial tener en cuenta los plazos establecidos para gestionar la actualización de la credencial, ya que, una vez superados, será necesario iniciar el trámite desde cero. El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) proporciona en su sitio web oficial información detallada sobre las reglas vigentes para llevar a cabo la renovación de una licencia de conducir. Las personas que dispongan de una credencial vencida durante más tiempo no calificarán para el trámite de renovación, sino que deberán solicitar una licencia nueva. De acuerdo con lo detallado por la información oficial, el estado de Nueva York permite la renovación de licencias de conducir hasta dos años después de su fecha de vencimiento y hasta un año antes de que efectivamente caduquen. “Debe aprobar el examen de la vista y el examen escrito, completar un curso previo a la licencia y aprobar un examen práctico”, afirma el DMV a quienes deban gestionar desde cero. Las autoridades han decidido implementar sanciones económicas para aquellos que transiten con licencias de conducir que hayan expirado. El monto a pagar dependerá del momento en el que hayan perdido validez. Si se circula con una credencial que ha vencido hace 60 días o menos, la sanción correspondiente oscila entre los 25 y los 40 dólares, a los que se sumarán recargos estatales y locales. En el caso de que la licencia haya caducado hace más de 60 días, la penalización mínima será de 75 dólares y la más alta de 300 dólares, a la que también se añadirán los recargos pertinentes.