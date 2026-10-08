Cómo hacer que tu celular sea más rápido sin tener que restaurarlo de fábrica: lo que recomiendan las grandes marcas.

Desde que se instaló el uso masivo de teléfonos inteligentes uno de los problemas más recurrentes, particularmente en teléfonos que no son de alta gama, es que su funcionamiento se vuelve cada vez más lento.

Esto no siempre significa que haya que cambiar el teléfono o utilizar el famoso truco de “restaurar a los valores de fábrica” para que funcione como nuevo. Los fabricantes de sistemas operativos como HONOR y Apple recomiendan algunas medidas para mejorar su rendimiento y recuperar velocidad.

¿Cuáles son las razones por las que un celular comienza a funcionar más lento?

Las aplicaciones se bloquean, la pantalla se congela y las tareas más sencillas como usar el teclado para escribir un mensaje se vuelven de lo más tediosas. Esto tiene distintas razones dependiendo del sistema operativo.

En Android factores como:

Almacenamiento lleno.

Demasiadas aplicaciones en segundo plano.

Software desactualizado.

Desgaste de los componentes.

En iOS pueden interferir otros factores como:

Deterioro de la batería.

Temperaturas extremas.

Problemas de conexión a internet.

Los fabricantes de los principales sistemas operativos explican cómo optimizar su funcionamiento en cada caso. Fuente: Shutterstock Erfan Zanuar

¿Qué recomiendan los fabricantes de Android?

HONOR, un novedoso fabricante de Android, recomienda una serie de medidas para mejorar el rendimiento sin tener que restaurarlo de fábrica:

Reiniciar el celular: permite cerrar procesos activos y liberar recursos del sistema. Actualizar Android: instalar nuevas versiones disponibles permite corregir errores, mejorar la seguridad y optimizar la compatibilidad con las aplicaciones. Liberar espacio de almacenamiento: eliminar archivos, fotografías y aplicaciones innecesarias puede ayudar a recuperar algo de espacio. Borrar la memoria caché de aplicaciones: hay algunas que suelen tener muchos acumulados, aunque estos vuelven a generarse después de un tiempo. Desinstalar o desactivar aplicaciones que no se usan: sirve para reducir el consumo innecesario de recursos. Reducir las animaciones del sistema: esto puede hacer que las transiciones se perciban más rápidas.

Asimismo, también proponen limitar determinados procesos en segundo plano a través de las opciones de desarrollador, pero esto debe realizarse con cautela ya que puede afectar al funcionamiento de algunas aplicaciones.

Los fabricantes de los principales sistemas operativos explican cómo optimizar su funcionamiento en cada caso.

¿Qué recomiendan los fabricantes de iOS?

El principal fabricante de iOS, Apple, dio a conocer una guía oficial con recomendaciones para mejorar el funcionamiento cuando el iPhone -o incluso el iPad- comienza a presentar problemas de rendimiento.

Las principales medidas propuestas son:

Comprobar la conexión a internet: una red lenta o congestionada puede provocar demoras en aplicaciones que necesitan conectividad.

Cerrar únicamente las aplicaciones que no responden: cerrar aplicaciones constantemente puede generar el efecto contrario porque se deben volver a cargar sus datos.

Mantener espacio libre: conservar al menos 1 GB de almacenamiento disponible para evitar problemas de rendimiento.

Eliminar o descargar aplicaciones: desde Configuración, General y Almacenamiento del iPhone se puede liberar espacio. La opción de descargar una aplicación permite conservar sus documentos y datos.

Revisar el modo de bajo consumo: cuando esta función está activada, se reducen determinadas actividades del dispositivo para ahorrar batería, por lo que algunas tareas se ejecutan más lento.

Evitar temperaturas extremas: tanto el calor como el frío excesivo pueden afectar al rendimiento.

Comprobar el estado de la batería: estos componentes pierden capacidad y rendimiento con el uso, por lo que eventualmente necesitan un reemplazo.

¿Cuándo es el momento de cambiar de celular?

En el caso de Android, fabricantes como HONOR recomiendan que si el dispositivo continúa funcionando lentamente después de intentar optimizar su rendimiento, se podría considerar un cambio de equipo. Esto puede suceder cuando los componentes del celular ya no tienen suficiente capacidad para ejecutar las aplicaciones y los sistemas operativos más recientes.

En el caso de iOS, Apple recomienda comprobar primero el estado de la batería, ya que su deterioro puede afectar al rendimiento. Reemplazar la batería o solicitar una revisión técnica puede ser una alternativa a comprar otro dispositivo.

En términos generales, el reemplazo del celular puede evaluarse cuando los problemas de funcionamiento persisten, el equipo ya no responde adecuadamente a las necesidades del usuario o sus limitaciones técnicas dificultan el uso habitual.