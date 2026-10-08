La modalidad elegida de renovación depende de las características del pasaporte, la situación del titular y la urgencia del trámite.

Renovar el pasaporte de Estados Unidos por internet puede simplificar el trámite, pero no está disponible para todos los ciudadanos, ya que el Departamento de Estado establece una serie de condiciones que deben cumplirse para acceder a esta modalidad.

En esta línea, si una persona no cumple con alguno de estos requisitos, deberá recurrir a otra vía de renovación.

Por eso, antes de iniciar el trámite online, es importante revisar quiénes pueden utilizarlo y qué alternativas existen para quiénes quedan fuera de esta modalidad.

¿Quiénes no podrán renovar el pasaporte de Estados Unidos por internet?

El Departamento de Estado confirma que la renovación está disponible únicamente para ciudadanos que cumplen todos los requisitos establecidos para este servicio, es por eso que quienes no reúnen alguna de estas condiciones deberán utilizar otra vía para renovar o solicitar un nuevo pasaporte.

Entre las personas que no pueden renovar el pasaporte por internet se encuentran:

Quienes tienen menos de 25 años.

Quienes necesitan cambiar información personal, como el nombre o el sexo que figuran en el pasaporte.

Quienes tienen previsto viajar internacionalmente dentro de las seis semanas siguientes a la prestación de la solicitud, debido a que el Departamento de Estado señala que las renovaciones online no pueden tramitarse con servicio expedito.

Quienes se encuentran fuera de EE.UU o sus territorios al momento de presentar la solicitud.

Quienes no tienen su pasaporte en su poder, o cuyo documento esta dañado, mutilado o fue reportado como perdido o robado.

Quienes intentan renovar un pasaporte que no tuvo una validez de 10 años, que no está dentro del período habilitado para la renovación online o que lleva vencido cinco años o más.

El trámite online del pasaporte estadounidense está reservado para quienes cumplen ciertas condiciones establecidas por el Gobierno. Fuente: Shutterstock Kosoff

En este sentido, existen restricciones relacionadas con el tipo de documento, es decir, si una persona tiene una tarjeta pasaporte y quiere obtener una libreta pasaporte, no puede realizar ese cambio por internet. Lo mismo ocurre si tiene una libreta y quiere obtener únicamente una tarjeta, en esos casos, el Departamento de Estado indica que deben renovar por correo.

¿Qué pueden hacer quienes no cumplen los requisitos para renovar el pasaporte online?

Quedar fuera de la renovación online no significa que no puedan renovar el pasaporte, ya que el Departamento de Estado indica que quienes no califican para hacerlo por internet pueden renovar por correo o en persona, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Asimismo, la urgencia del viaje también puede determinar el camino a seguir, porque el trámite expedito puede tardar entre 2 y 3 semanas, sin contar el tiempo de envío, y tiene un costo adicional de US$60. Si el viaje internacional es dentro de los próximos 14 días, se puede solicitar una cita en una agencia o centro de pasaportes y presentar comprobantes de los planes de viaje.

¿Dónde pueden consultar los solicitantes que tengan dudas sobre la renovación del pasaporte?

El Departamento de Estado ofrece distintos canales oficiales para recibir asistencia con el trámite de pasaporte. Quienes necesiten ayuda pueden comunicarse con el National Passport Information Center (NPIC):

Dentro de Estados Unidos : 1-877-487-2778

Para personas con dificultades auditivas : 1-888-874-7793

Fuera de Estados Unidos : +1-202-501-4444

También se puede solicitar asistencia por correo electrónico mediante el formulario de contacto del Departamento de Estado.

Para consultas relacionadas específicamente con una solicitud ya presentada, el Departamento de Estado recomienda tener a mano la información del trámite para que el personal pueda ayudar a identificar el caso.