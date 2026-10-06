El CS50 encabeza el ranking de los cursos online más populares de la historia que elabora el sitio especializado Class Central.

Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, pone a disposición de cualquier persona, sin costo y por internet, el curso con el que miles arrancan en el mundo de la programación. No hace falta tener conocimientos previos ni vivir en Estados Unidos.

El curso corto de Harvard que enseña a programar desde cero

Se trata de CS50: Introduction to Computer Science (Introducción a las Ciencias de la Computación), el curso introductorio de programación de la Universidad de Harvard. Es uno de los cursos de su tipo más populares y reconocidos del mundo, con millones de inscriptos a lo largo de los años.

Está pensado para empezar desde cero: no requiere experiencia previa y acompaña al estudiante en sus primeros pasos en el pensamiento computacional y la escritura de código.

El CS50 encabeza el ranking de los cursos online más populares de la historia que elabora el sitio especializado Class Central, que lo ubica en el primer puesto por cantidad de inscriptos. Por eso suele ser señalado como uno de los mejores y más influyentes cursos de programación del mundo.

Cuánto dura y cuánto cuesta

Según la propia Harvard, el curso tiene una duración de unas 5 semanas, con una dedicación estimada de 10 a 20 horas semanales. Además, es self-paced (a ritmo propio). Es decir, se puede empezar en cualquier momento y avanzar según el tiempo de cada uno.

En cuanto al costo, el curso es gratuito. Ofrece un certificado de finalización sin costo a través de la plataforma de CS50 para quienes completan las tareas y el proyecto final. También existe una versión verificada paga del certificado (Harvard la lista en torno a los USD 219), para quienes quieran esa acreditación adicional.

CS50 recorre los fundamentos de la computación y la programación con varios lenguajes y temas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué se aprende

CS50 recorre los fundamentos de la computación y la programación con varios lenguajes y temas, entre ellos:

Lenguajes: C, Python, SQL, y JavaScript, además de HTML y CSS para desarrollo web.

Conceptos: algoritmos, estructuras de datos, abstracción, manejo de recursos, seguridad e ingeniería de software.

El curso combina clases, ejercicios de programación y un proyecto final en el que el estudiante aplica lo aprendido.

Cómo se obtiene el certificado

Para acceder al certificado hay que completar las tareas de programación y el proyecto final de manera satisfactoria. La versión gratuita del certificado no exige verificación de identidad. En cambio, la verificada (paga) sí, y suele usarse para sumar al currículum o al perfil profesional.

Por qué es tan valorado

Más allá del prestigio de Harvard, CS50 se volvió una puerta de entrada clásica a la programación por su calidad de enseñanza y porque abre la posibilidad de aprender una de las habilidades más demandadas del mercado laboral sin costo y desde cualquier lugar del mundo.