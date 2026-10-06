La ley federal no exige un número de Seguro Social (SSN) para abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos.

Una de las primeras barreras que enfrentan muchos recién llegados a Estados Unidos es creer que, sin número de Seguro Social, no pueden tener una cuenta bancaria. La buena noticia es que sí se puede, y con documentos que la mayoría ya tiene a mano.

La ley no exige el Seguro Social para abrir una cuenta bancaria

La ley federal no exige un número de Seguro Social (SSN) para abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos. Así lo señalan organismos como la FDIC (la agencia que asegura los depósitos) y la CFPB (la oficina de protección financiera al consumidor).

Lo que los bancos sí están obligados a hacer es verificar la identidad del cliente. Por eso piden documentación, pero esa identificación no tiene por qué ser el SSN: puede acreditarse de otras maneras.

La ley federal no exige un número de Seguro Social (SSN) para abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué documentos aceptan los bancos

En lugar del número de Seguro Social, las entidades suelen aceptar una combinación de estos documentos:

ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente), que emite el IRS para quienes no pueden tener un SSN. La mayoría de los bancos lo acepta.

Pasaporte vigente

Matrícula o identificación consular emitida por el consulado del país de origen

Licencia de conducir (de EE.UU. o, en algunos casos, extranjera)

Comprobante de domicilio, como una factura de servicios o un contrato de alquiler

Cada banco define exactamente qué combinación pide, pero en general con el pasaporte más un comprobante de domicilio (y, cuando lo tienen, el ITIN) alcanza para avanzar.

Cómo hacerlo, paso a paso

Elegir el banco y confirmar sus requisitos para clientes sin SSN (conviene llamar o revisar su web antes de ir) Reunir la documentación: identificación válida (pasaporte, matrícula consular o ITIN) y comprobante de domicilio Presentarse en la sucursal o iniciar el trámite en línea, según lo permita la entidad Completar la solicitud y realizar el depósito inicial, si el banco lo requiere

Un consejo útil: comparar entidades

No todos los bancos tienen la misma política. Algunos son más flexibles que otros, y las cooperativas de crédito (credit unions) suelen mostrar mayor apertura con clientes sin SSN. Por eso, lo recomendable es comparar requisitos, costos y comisiones antes de decidir.